Иностранные туристы в шоке: Трамп подписал указ, который изменит всё

Трамп увеличивает стоимость входных билетов в парки для иностранных туристов в США

Администрация Дональда Трампа предпринимает шаги, направленные на изменение политики посещения национальных парков США. Новый указ, подписанный президентом, предполагает увеличение стоимости входных билетов для иностранных туристов, в то время как для граждан США цены останутся прежними или даже снизятся.

Фото: commons.wikimedia.org by David Shankbone, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Парк США

В Белом доме объясняют эту меру необходимостью привлечения дополнительных средств для финансирования проектов по сохранению и улучшению инфраструктуры национальных парков. По словам президента, доходы от повышенных сборов с иностранцев позволят направить сотни миллионов долларов на эти цели. Указ также предписывает Службе парков обеспечить приоритетный доступ для американцев при бронировании и получении разрешений на посещение парков.

Трамп подчеркнул, что американские граждане уже вносят значительный вклад в финансирование национальных парков через налоги и существующие сборы, поэтому справедливо, чтобы иностранные туристы платили больше.

Однако стоит отметить, что указ был издан на фоне планов администрации по значительному сокращению бюджета Службы парков в 2026 финансовом году. Это вызывает вопросы о реальных намерениях и эффективности предлагаемых мер. Кроме того, сокращение штата сотрудников Службы парков уже привело к проблемам с обслуживанием и безопасностью в некоторых парках, особенно в таких местах, как Долина Смерти, где присутствие достаточного количества персонала критически важно.

Параллельно с этим семья Трампа активно инвестирует в развитие туристической инфраструктуры за пределами США, что вызывает дополнительные вопросы о приоритетах администрации в сфере туризма. Об этом сообщает "Турпром".

Уточнения

