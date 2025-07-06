Иностранные туристы в шоке: Трамп подписал указ, который изменит всё

Администрация Дональда Трампа предпринимает шаги, направленные на изменение политики посещения национальных парков США. Новый указ, подписанный президентом, предполагает увеличение стоимости входных билетов для иностранных туристов, в то время как для граждан США цены останутся прежними или даже снизятся.
В Белом доме объясняют эту меру необходимостью привлечения дополнительных средств для финансирования проектов по сохранению и улучшению инфраструктуры национальных парков. По словам президента, доходы от повышенных сборов с иностранцев позволят направить сотни миллионов долларов на эти цели. Указ также предписывает Службе парков обеспечить приоритетный доступ для американцев при бронировании и получении разрешений на посещение парков.
Трамп подчеркнул, что американские граждане уже вносят значительный вклад в финансирование национальных парков через налоги и существующие сборы, поэтому справедливо, чтобы иностранные туристы платили больше.
Однако стоит отметить, что указ был издан на фоне планов администрации по значительному сокращению бюджета Службы парков в 2026 финансовом году. Это вызывает вопросы о реальных намерениях и эффективности предлагаемых мер. Кроме того, сокращение штата сотрудников Службы парков уже привело к проблемам с обслуживанием и безопасностью в некоторых парках, особенно в таких местах, как Долина Смерти, где присутствие достаточного количества персонала критически важно.
Параллельно с этим семья Трампа активно инвестирует в развитие туристической инфраструктуры за пределами США, что вызывает дополнительные вопросы о приоритетах администрации в сфере туризма. Об этом сообщает "Турпром".
Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Штаты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Америка и Штаты) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
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