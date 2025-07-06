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Амальфитанское побережье: место, где дома прилеплены к скалам

Как архитектура Амальфитанского побережья бросила вызов гравитации
Туризм

На юге Италии, там, где лазурное море встречается с отвесными скалами, раскинулось Амальфитанское побережье — место, словно сошедшее с открытки. Города, такие как Позитано, Амальфи и Равелло, кажутся прилепленными к горным склонам, создавая неповторимый и захватывающий вид. Но за этой идиллической картиной скрывается не только природная красота, но и гениальное архитектурное решение, продиктованное суровыми условиями местности.

Позитано
Фото: unsplash.com by Megan Soule, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Позитано

Нехватка ровной земли заставила местных жителей строить вверх, формируя плотную вертикальную застройку. Дома тесно прижаты друг к другу, а улицы превратились в лабиринты лестниц, где каждый клочок пространства используется максимально эффективно. Это настоящий "город вверх ногами", где архитектура бросает вызов гравитации.

Этот принцип строительства уходит корнями в римскую эпоху, когда виллы возводились на террасах, вырезанных прямо в скалах. С тех пор архитектурные стили менялись, но основной подход остался неизменным: каждое новое здание должно гармонично вписываться в существующий ландшафт. Балконы становятся крышами, а дома образуют единую, многоуровневую структуру.

Сегодня, с ростом популярности Амальфитанского побережья среди туристов, старая инфраструктура испытывает колоссальную нагрузку, что ставит под угрозу хрупкое равновесие между человеком и природой. Однако местные жители и архитекторы прилагают все усилия для сохранения этого уникального облика. Амальфитанское побережье — это яркий пример того, как человек может жить в гармонии со сложной природой, не разрушая её, а адаптируясь к ней с умом и уважением. Об этом сообщает "Туристас".

Уточнения

Амальфийское побережье (итал. Costiera Amalfitana) — южное побережье полуострова Сорренто у Салернского залива.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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