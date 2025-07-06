Турбулентность не страшна, если знать, как себя вести: советы от пилота с многолетним стажем

Как безопасно пережить турбулентность: советы опытного пилота

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Опытный авиатор поделился советами, как избежать травм во время турбулентности, подчеркнув, что она хоть и неприятна, редко бывает опасной для самолёта. Ричард Уэллс, пилот с многолетним стажем, выделил три распространённые ошибки, которые совершают пассажиры, усугубляя ситуацию.

Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салон самолёта

Первая и самая распространённая ошибка — пренебрежение ремнями безопасности. Многие пассажиры сразу же отстёгиваются, как только гаснет сигнал, и игнорируют предупреждения о возможной турбулентности. Уэллс подчёркивает, что даже при отсутствии видимой угрозы внезапная "турбулентность ясного неба" может возникнуть неожиданно. Он рекомендует держать ремень пристёгнутым на протяжении всего полёта, так как большинство травм происходит именно с непристёгнутыми пассажирами и членами экипажа.

Вторая ошибка — передвижение по салону во время турбулентности. Несмотря на предупреждения, некоторые пассажиры пытаются встать, чтобы сходить в туалет или достать вещи с багажной полки. Уэллс предостерегает от этого, напоминая о риске потерять равновесие, упасть или получить травму от выпавших предметов. Он советует дождаться разрешения экипажа, особенно если передвижение необходимо по медицинским показаниям.

Третья ошибка — паника. Турбулентность может вызывать страх, но самолёты спроектированы для её преодоления. Паника и крики создают ненужное напряжение в салоне. Уэллс рекомендует сохранять спокойствие, глубоко дышать и отвлекаться на приятные занятия, такие как чтение или прослушивание музыки.

В заключение пилот подчёркивает, что соблюдение правил безопасности и следование инструкциям экипажа значительно снижают стресс и риск получения травм во время турбулентности. Самолёты способны выдерживать гораздо более серьёзные нагрузки, чем те, с которыми сталкиваются пассажиры в большинстве случаев. Об этом сообщает "Турпром".

Уточнения

Турбуле́нтность устар. турбуле́нция (от лат. turbulentus — бурный, беспорядочный), турбуле́нтное тече́ние — явление, когда при увеличении скорости течения жидкости (или газа) образуются нелинейные фрактальные волны.

