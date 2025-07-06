Разруха и высокая цена: почему поездка в Абхазию стала разочарованием для туриста

Почему туристы разочарованы отдыхом в Абхазии? Шокирующий опыт россиянина

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Разочарование, словно горький привкус, осталось у россиянина после поездки в Абхазию. Он поделился своим опытом, рисуя картину, далёкую от рекламных проспектов. Природа, безусловно, впечатляет, но всё остальное, по его словам, оставляет желать лучшего.

Фото: commons.wikimedia.org by Ovchinnikov dmitriy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Абхазия

Столица Сухум встретила его разбитыми дорогами и обветшалыми зданиями, словно застывшими в эпохе хаоса. Фотографии, сделанные путешественником, подтверждают его слова: разруха, мусор и настороженные взгляды местных жителей, в которых сложно разглядеть радушие.

Особенно неприятным оказалось отношение к туристам. Вместо гостеприимства — попытки обмана и вымогательства на каждом шагу. Плата за проход к водопадам, "пожертвования" на сомнительные нужды, даже посещение озера Рица превратилось в дорогостоящий аттракцион с платным туалетом и включёнными в счёт чаевыми при полном отсутствии сервиса.

Вечером же наступал настоящий мрак — регулярные отключения электричества погружали города в темноту, напоминая о глубоком кризисе. Объяснения властей о проблемах с электросетями и майнинге криптовалюты не утешали.

В итоге, несмотря на природную красоту, поездка обернулась разочарованием. Высокая цена, которую приходится платить за отдых в Абхазии, — деньгами, нервами и неприятными впечатлениями — отталкивает многих. Пока местные власти не начнут вкладываться в развитие инфраструктуры и сервиса, "Страна Души" рискует остаться лишь красивой картинкой с неприглядной реальностью. И, как показывает опыт этого туриста, одного визита достаточно, чтобы понять: душа здесь, возможно, и есть, но комфортного отдыха ждать не стоит. Об этом сообщает "Турпром".

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

