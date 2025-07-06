Туристы в шоке: за 185 тысяч рублей они получили стройплощадку вместо отдыха в Египте

Российские туристы шокированы условиями в египетском отеле Sunrise Alora Aqua Park Resort

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдых в Египте обернулся кошмаром для российских туристов, заплативших 185 тысяч рублей за путёвку на двоих в отель Sunrise Alora Aqua Park Resort. Вместо обещанного комфорта их поселили в недостроенные номера, не предупредив о масштабной реновации. По словам возмущённых постояльцев, с восьми утра и до позднего вечера их будят звуки стройки.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Каир

Несмотря на многочисленные жалобы, администрация отеля не может предложить альтернативное размещение из-за отсутствия свободных номеров. Туристам остаётся лишь ждать, пока кто-нибудь освободит подходящий номер.

Ситуацию усугубляет строительная пыль, которая покрывает всю территорию отеля, включая шезлонги у бассейна. Кроме того, не работает лифт, что создаёт дополнительные неудобства для отдыхающих. Об этом сообщает Shot.

Уточнения

Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср / Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср / Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]) — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

