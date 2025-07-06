Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ринго Старр вмешался в сценарий грандиозной киноэпопеи The Beatles
Огородникам рассказали, как защитить капусту в июле без вреда для урожая
Кошки повторяют детский ритуал: зачем они мнут людей лапами?
Оптимальный отдых между подходами — по науке
Почему туристы разочарованы отдыхом в Абхазии? Шокирующий опыт россиянина
Как избежать ошибок на старте: секреты успеха в силовых тренировках
Почему водитель должен открывать дверь правой рукой — объяснение специалистов
Не такой полезный, как казалось: кому нельзя есть творог?
Гид по дачным туалетам: варианты, устройство и правила размещения

Туристы в шоке: за 185 тысяч рублей они получили стройплощадку вместо отдыха в Египте

Российские туристы шокированы условиями в египетском отеле Sunrise Alora Aqua Park Resort
0:55
Туризм

Отдых в Египте обернулся кошмаром для российских туристов, заплативших 185 тысяч рублей за путёвку на двоих в отель Sunrise Alora Aqua Park Resort. Вместо обещанного комфорта их поселили в недостроенные номера, не предупредив о масштабной реновации. По словам возмущённых постояльцев, с восьми утра и до позднего вечера их будят звуки стройки.

Каир
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Каир

Несмотря на многочисленные жалобы, администрация отеля не может предложить альтернативное размещение из-за отсутствия свободных номеров. Туристам остаётся лишь ждать, пока кто-нибудь освободит подходящий номер.

Ситуацию усугубляет строительная пыль, которая покрывает всю территорию отеля, включая шезлонги у бассейна. Кроме того, не работает лифт, что создаёт дополнительные неудобства для отдыхающих. Об этом сообщает Shot.

Уточнения

Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср / Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср / Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]) — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Атака SIM swap: пользователи в Европе теряют доступ к телефону и банковским сервисам
Наука и техника
Атака SIM swap: пользователи в Европе теряют доступ к телефону и банковским сервисам Аудио 
Прокачай мозг с удовольствием: этот чай оказался чудодейственным
Наука и техника
Прокачай мозг с удовольствием: этот чай оказался чудодейственным Аудио 
Популярное
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое

Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.

Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Не выбрасывайте старые полотенца — вот как они пригодятся в ванной
Не выбрасывайте старые полотенца — вот как они пригодятся в ванной
Последние материалы
Ирландская бегунья Циара Мэгиан сообщила о раке после победы в Риме
Вода из риса: натуральный эликсир для блеска и силы волос
От парковой лошадки до каскадёра: Виталия Корниенко освоила верховую езду ради роли
Как развод родителей изменил детство Дмитрия Колдуна
Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Домашнее сливочное мороженое за 5 минут: простой рецепт без техники
Клубника летом: как правильно поливать и удобрять для крупного урожая
Ученые открыли неведомую нить времени и готовы назвать последствия
Колодцы без крышек признали небезопасными — возможна гибель животных и загрязнение воды
Открытая дверь и ОСАГО: неожиданные подводные камни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.