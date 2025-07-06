Зарубежный отдых для россиян в июле: рост цен неизбежен

Согласно прогнозам туроператоров, в июле 2025 года стоимость зарубежного отдыха для россиян может вырасти на 10-15% по сравнению с июнем.
Главная причина — сезонный рост спроса, ведь июль традиционно считается "пиком" отпусков. Повышенный интерес к поездкам за границу закономерно отражается на ценах, особенно на популярные направления — Турцию, ОАЭ, Египет, страны Юго-Восточной Азии.
Интересно, что в годовом сравнении — то есть по сравнению с 2024 годом — зарубежный отдых немного подешевел. Это объясняется укреплением рубля на фоне улучшения макроэкономических показателей. Многие туристические пакеты, особенно при раннем бронировании, стали стоить на 5-10% дешевле, чем годом ранее.
Рубль укрепился — поездки стали выгоднее
Летом 2024 года курс доллара США находился на уровне около 100 рублей, а в июле 2025 года он составляет примерно 78 рублей за тот же доллар. Такое значительное укрепление национальной валюты делает оплату гостиниц, перелётов и развлечений за границей более выгодной для россиян. Однако это преимущество частично нивелируется другими факторами.
Несмотря на положительную динамику курса, сохраняются проблемы с международными расчётами. Российские туристы и компании по-прежнему сталкиваются с трудностями при оплате услуг зарубежным контрагентам. Эти проблемы существовали и в 2024 году, и хотя туристическая отрасль адаптировалась к новым реалиям, дополнительные издержки и бюрократические задержки остаются актуальными.
Что делать туристу?
Тем, кто планирует отдых за границей в июле, стоит учесть следующее:
Учитывайте временные лаги при транзакциях и наличие "доплат" за проведение платежей.
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