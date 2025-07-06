Зарубежный отдых для россиян в июле: рост цен неизбежен

Отпуск дорожает: в июле россияне заплатят больше за отдых за границей

2:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно прогнозам туроператоров, в июле 2025 года стоимость зарубежного отдыха для россиян может вырасти на 10-15% по сравнению с июнем.

Фото: commons.wikimedia.org by Novotel Century Hong Kong Hotel, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ресепшн

Главная причина — сезонный рост спроса, ведь июль традиционно считается "пиком" отпусков. Повышенный интерес к поездкам за границу закономерно отражается на ценах, особенно на популярные направления — Турцию, ОАЭ, Египет, страны Юго-Восточной Азии.

Интересно, что в годовом сравнении — то есть по сравнению с 2024 годом — зарубежный отдых немного подешевел. Это объясняется укреплением рубля на фоне улучшения макроэкономических показателей. Многие туристические пакеты, особенно при раннем бронировании, стали стоить на 5-10% дешевле, чем годом ранее.

Рубль укрепился — поездки стали выгоднее

Летом 2024 года курс доллара США находился на уровне около 100 рублей, а в июле 2025 года он составляет примерно 78 рублей за тот же доллар. Такое значительное укрепление национальной валюты делает оплату гостиниц, перелётов и развлечений за границей более выгодной для россиян. Однако это преимущество частично нивелируется другими факторами.

Несмотря на положительную динамику курса, сохраняются проблемы с международными расчётами. Российские туристы и компании по-прежнему сталкиваются с трудностями при оплате услуг зарубежным контрагентам. Эти проблемы существовали и в 2024 году, и хотя туристическая отрасль адаптировалась к новым реалиям, дополнительные издержки и бюрократические задержки остаются актуальными.

Что делать туристу?

Тем, кто планирует отдых за границей в июле, стоит учесть следующее:

Цены будут выше, чем в июне, но всё ещё выгоднее, чем в прошлом году.

При возможности — бронируйте заранее, чтобы сэкономить.

Проверяйте варианты оплаты: некоторые агентства предлагают альтернативные схемы расчёта или работают через иностранных партнёров.

Учитывайте временные лаги при транзакциях и наличие "доплат" за проведение платежей.