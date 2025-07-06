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Дональд Трамп поднимает тарифы для иностранных туристов — как это повлияет на отдых

Дональд Трамп повысил тарифовы для иностранных туристов в парках США
2:25
Туризм

В США планируют увеличить тарифы для иностранных туристов, посещающих знаменитые национальные парки страны. В своем выступлении Дональд Трамп объявил о подписании указа, который предполагает повышение цен на входные билеты в такие парки, как Гранд-Каньон, Йеллоустон и Йосемити. Президент уточнил, что повышение коснется именно иностранных туристов, а для американцев цены останутся прежними.

Трамп на дебатах
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Трамп на дебатах

Цель повышения цен: финансирование инфраструктуры

"Я только что подписал указ, который увеличивает стоимость входных билетов для иностранных туристов, при этом оставив цены низкими для американцев", — заявил Трамп на митинге в Айове, посвященном подготовке к 250-летию независимости США.

Также он добавил, что средства, полученные от повышения цен, будут использованы для улучшения инфраструктуры национальных парков.

Экологические опасения: сокращение числа сотрудников

Слова Трампа, произнесенные на фоне разгорающихся дебатов о финансировании охраны природы и сохранении национальных парков, оказали большой резонанс. Около 60 национальных парков США управляются Национальной службой парков (NPS), и большинство из них взимают плату за вход. В настоящее время стоимость билетов варьируется от 25 до 35 долларов за автомобиль на срок 7 дней, а годовой пропуск обойдется в 80 долларов.

Критика экологических организаций

Однако это решение не осталось без критики. Экологические организации обеспокоены сокращением числа сотрудников в национальных парках, что негативно сказывается на их состоянии и обслуживании, особенно в разгар туристического сезона.

Как повышение цен повлияет на туризм

Тем временем, в 2024 году США посетили более 94 миллионов туристов, из которых значительная часть — иностранцы. Из самых популярных объектов — такие как Грейт-Смоки-Маунтинс (12,19 миллиона человек), Гранд-Каньон (4,92 миллиона), Йеллоустон (4,74 миллиона) и Йосемити (4,12 миллиона).

Уточнения

Национа́льный парк — особо охраняемая природная территория, где в целях охраны окружающей среды ограничена деятельность человека.

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος — учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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