Летний отдых в Савойе: когда горы и озера становятся вашим убежищем

Как провести лето в Савойе: отдых на озере, в горах и термальные процедуры

2:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Савойе — это не только лыжи зимой, но и удивительное место для отдыха летом. Эта территория скрывает настоящие жемчужины, которые стоят вашего внимания.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Горы и озера

В Савойе скрываются секреты отдыха летом

Хотите отдохнуть от суеты, но при этом не хотите ехать к морю? Савойе — идеальный выбор для тех, кто ищет разнообразие и природу. Помимо горных курортов и спортивных активностей, здесь можно насладиться отдыхом на берегах живописных озёр.

Аix-les-Bains и Chambéry — отличные альтернативы прибрежным городам, где можно скрыться от летней жары. Эти города предлагают не только красивые виды, но и целый ряд активностей, включая посещение термальных курортов, велопрогулки и плавание в озерах.

Аix-les-Bains — место для разнообразных активностей. Хочешь расслабиться? Термы и спа-салоны ждут тебя. А если любишь активный отдых — есть велосипеды и водные прогулки.

В окрестностях города расположена Гора Боже — идеальное место для пеших прогулок, ночёвок в горах, и даже парапланеризма. Это рай для тех, кто мечтает о тишине и свежем воздухе.

Оазис спокойствия и отдыха

Хотя эти города в первую очередь известны как зимние курорты, они идеально подходят для летнего отдыха. Aix-les-Bains, всего в 3-х часах от Парижа на поезде, предлагает уникальную атмосферу отдыха. Особенно привлекает местная термальная вода, которая отлично подходит для людей, страдающих заболеваниями опорно-двигательной системы.

Для тех, кто не стремится на строгие процедуры, в городе есть спа-процедуры, доступные всем желающим. Бассейны с горячей термальной водой, сауна, хаммам — всё это будет стоить всего 26 евро.

Далеко от толпы

Приятный бонус для путешественников — отсутствие слишком большого потока туристов. Савойе ещё не успела стать жертвой перенаселения, так что здесь можно спокойно наслаждаться всеми красотами, не сталкиваясь с толпами людей.

Почему стоит выбрать Савойе этим летом

Если вы ищете место, где можно не только отдохнуть, но и активно провести время, путешествие в Савойе — это отличный выбор. Горы, озёра, свежий воздух, велопрогулки и термальные курорты — здесь есть всё для тех, кто хочет провести лето в гармонии с природой.

Уточнения

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и отдыха местность.



О́зеро — компонент гидросферы, представляющий собой естественно возникший водоём, заполненный в пределах озёрной чаши (озёрного ложа) водой и не имеющий непосредственного соединения с морем (океаном).

