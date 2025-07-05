Почему туристы бронируют билеты в Египет заранее: секреты чартерных программ

Прямой рейс на Boeing 737: из Екатеринбурга в Египет — теперь без пересадок

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

На фоне растущего интереса к отдыху в Египте, Россия активно расширяет свои чартерные программы. Одним из последних шагов стало открытие новых рейсов из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх. Первый вылет состоялся 3 июля на борту Boeing 737-800 компании Red Sea Airlines, и он был полностью забронирован. Рейсы теперь будут совершаться каждую неделю по четвергам, а стоимость путевки для двоих в пятизвездочном отеле "всё включено" начинается от 139 тысяч рублей за неделю.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Боинг 737

Как это повлияет на туристов

Для туристов это отличная новость: на программу рейсов из Екатеринбурга в Египет возлагаются большие ожидания. Длительный перелет проходит с облетом воздушного пространства Ирана и Израиля, что подчеркивает серьезность организации безопасности. В будущем полетная программа может быть расширена, но всё упирается в возможности флота египетского перевозчика.

Почему это важно

Одновременно с этим в Египет начинают летать и другие крупные туроператоры, такие как Coral Travel, с рейсами на блоках мест с авиакомпаниями Almasria Universal Airlines и Nesma Airlines. В зимний сезон будут доступны рейсы не только из Москвы и Петербурга, но и из множества других городов России: Екатеринбурга, Казани, Уфы, Челябинска и даже Сочи. Туристов уже сейчас советуют бронировать билеты заранее, особенно на популярные даты.

Что это значит для любителей Египта

Любители путешествий могут радоваться, ведь чартерные рейсы открывают новые возможности для отдыха. При этом стоит не забывать о быстрой заполняемости мест, особенно на новогодние праздники. Всё это способствует росту туристического потока в Египет и расширению предложения для российских граждан.

Уточнения

Ча́ртер (англ. charter — "хартия", "устав"; здесь — "договор") — договор между владельцами транспортного средства и фрахтователем (нанимателем) на аренду всего транспортного средства или его части на определённый рейс или срок.



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