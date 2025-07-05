Почему туристы бронируют билеты в Египет заранее: секреты чартерных программ

На фоне растущего интереса к отдыху в Египте, Россия активно расширяет свои чартерные программы. Одним из последних шагов стало открытие новых рейсов из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх. Первый вылет состоялся 3 июля на борту Boeing 737-800 компании Red Sea Airlines, и он был полностью забронирован. Рейсы теперь будут совершаться каждую неделю по четвергам, а стоимость путевки для двоих в пятизвездочном отеле "всё включено" начинается от 139 тысяч рублей за неделю.
Для туристов это отличная новость: на программу рейсов из Екатеринбурга в Египет возлагаются большие ожидания. Длительный перелет проходит с облетом воздушного пространства Ирана и Израиля, что подчеркивает серьезность организации безопасности. В будущем полетная программа может быть расширена, но всё упирается в возможности флота египетского перевозчика.
Одновременно с этим в Египет начинают летать и другие крупные туроператоры, такие как Coral Travel, с рейсами на блоках мест с авиакомпаниями Almasria Universal Airlines и Nesma Airlines. В зимний сезон будут доступны рейсы не только из Москвы и Петербурга, но и из множества других городов России: Екатеринбурга, Казани, Уфы, Челябинска и даже Сочи. Туристов уже сейчас советуют бронировать билеты заранее, особенно на популярные даты.
Любители путешествий могут радоваться, ведь чартерные рейсы открывают новые возможности для отдыха. При этом стоит не забывать о быстрой заполняемости мест, особенно на новогодние праздники. Всё это способствует росту туристического потока в Египет и расширению предложения для российских граждан.
Ча́ртер (англ. charter — "хартия", "устав"; здесь — "договор") — договор между владельцами транспортного средства и фрахтователем (нанимателем) на аренду всего транспортного средства или его части на определённый рейс или срок.
Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.
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