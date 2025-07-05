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Тамплиеры оставили карту, но не ключ: загадка Эльзаса, которую никто не может разгадать

Замок Гирбаден открыт для театрализованных экскурсий — подробности
2:55
Туризм

Среди густых лесов Эльзаса возвышается замок, чьи стены хранят тайны веков. Согласно легендам, именно здесь рыцари-тамплиеры спрятали свой бесценный клад, ускользнувший от глаз королей и инквизиции. Глубокие подземелья, скрытые ходы и древние предания делают это место магнитом для искателей приключений и любителей истории.

Заброшенный замок
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Заброшенный замок

Загадочный замок Эльзаса: легенды и тайны

Замок Гирбаден, расположенный недалеко от деревни Молькирш, считается самым большим средневековым замком Эльзаса. С XII века он пережил множество событий, оставив после себя руины, которые до сих пор хранят атмосферу былых времен.

Согласно преданию, после возвращения из крестовых походов, графы Эгисхайм привезли с собой сокровища, собранные вместе с тамплиерами. Последняя наследница рода, Одиль, перед смертью поручила своему слуге спрятать клад вместе с ее телом в глубинах замка. Секрет передавался из поколения в поколение, пока двое потомков, охваченные жадностью, не попытались его найти. Однако, при раскопках, обрушившаяся скала погребла их вместе с сокровищем, оставив тайну нераскрытой.

Погружение в историю: театрализованные экскурсии

Сегодня замок предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу Средневековья через театрализованные экскурсии "Сказания и легенды Эльзаса". Посетители встречаются с персонажами в исторических костюмах, которые рассказывают о жизни XV века, ремеслах, торговле и военных подвигах. Эти живые рассказы, сопровождаемые визуальными и звуковыми эффектами, позволяют почувствовать себя частью истории.

Архитектурные особенности и инженерные решения

Замок Гирбаден впечатляет своей архитектурой: массивные стены, узкие бойницы, изогнутые лестницы и гротескные горгульи. Особое внимание привлекает система сбора дождевой воды, демонстрирующая инженерную мысль того времени. Каждая деталь замка рассказывает о жизни и быте средневековых жителей.

Окружающие достопримечательности

Посещение замка можно дополнить прогулкой по Винной дороге Эльзаса, где расположены живописные деревни с фахверковыми домами, такие как Рибовилле и Риквир. Эти места предлагают не только эстетическое наслаждение, но и возможность познакомиться с местными традициями и кухней.

Уточнения

Леге́нда (от ср.-лат. legenda "чтение", "то, что должно быть прочитано") — жанр несказочного прозаического фольклора, который подразумевает повествование о человеческих действиях, по мнению рассказчика и слушателей, имевших место в истории человечества.

Тамплие́ры (от фр. templiers) или храмовники, также известны под официальными названиями О́рден бе́дных ры́царей Христа́ (L'Ordre des Pauvres Chevaliers du Christ), О́рден бе́дных ры́царей Иерусали́мского хра́ма (L'Ordre des Pauvres Chevaliers du Temple de Jerusalem), Бе́дные во́ины Христа́ и Хра́ма Соломо́на (лат. Pauperes commilitones Christi Templique Salomonici) — духовно-рыцарский орден, основанный на Святой земле в 1119 году небольшой группой рыцарей во главе с Гуго де Пейном после Первого крестового похода.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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