Медузы атакуют Лазурный Берег: список пляжей, где уже зарегистрированы жгучие гости

Тёплая вода Средиземного моря привлекла медуз: полный список пляжей

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вода в Средиземном море нагрелась до 28 градусов — и это привлекло медуз к побережью. 4 июля 2025 года на многих пляжах Приморских Альп и Вара были зафиксированы массовые скопления этих морских обитателей.

Фото: commons.wikimedia.org by Ainsley Ashby-Snyder, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Медуза

Если вы планируете провести выходные у моря, будьте внимательны: медузы могут испортить купание. Вот где их уже заметили.

Где видели медуз — полный список пляжей

Приморские Альпы:

Эз: пляж Эз-сюр-Мер

Больё-сюр-Мер: Муравьиный пляж

Сен-Жан-Кап-Ферра: Палома-Бич, Де-Фоссет, Де-ла-Фосс, Пассабельный

Вильфранш-сюр-Мер: пляжи Жён, Мариньер, Дарс

Ницца: Кокосовый пляж, Кастель, Каррас, Маньян

Вильнёв-Лубе: пляж Лу

Антиб: пляжи Фонтон, Форт Карре, Граветт, Понтей, Салис, Гарупа, Ондес

Канны: пляж Ла-Бокка

Вар:

Сен-Рафаэль: Каланка д'Орель, пляж Агай

Кавалер-сюр-Мер: пляж "День Д"

Йер (Остров Левант): пляжи Айгуаде и Пещеры

Что делать при ожоге от медузы?

Не паниковать и не тереть кожу. Промыть пораженное место морской водой. Пресная вода только усугубит ситуацию. Удалить остатки щупалец — не руками, а с помощью, например, палочки или пинцета. Присыпать участок песком и дать высохнуть. Соскрести песок твердым предметом — подойдет пластиковая карточка. Обработать антисептиком.

Если жжение не проходит или появляются другие симптомы — обратитесь к врачу, пишет nicematin.com.

Уточнения

Меду́за или медузоидное поколе́ние (греч. μέδουσα), — фаза жизненного цикла стрекающих из подтипа Medusozoa: гидроидных (Hydrozoa), сцифоидных (Scyphozoa) и кубомедуз (Cubozoa). Тело медуз в значительной части состоит из обводнённой соединительной ткани — мезоглеи — и по форме напоминает колокол или зонтик.

