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Медузы атакуют Лазурный Берег: список пляжей, где уже зарегистрированы жгучие гости

Тёплая вода Средиземного моря привлекла медуз: полный список пляжей
1:45
Туризм

Вода в Средиземном море нагрелась до 28 градусов — и это привлекло медуз к побережью. 4 июля 2025 года на многих пляжах Приморских Альп и Вара были зафиксированы массовые скопления этих морских обитателей.

Медуза
Фото: commons.wikimedia.org by Ainsley Ashby-Snyder, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Медуза

Если вы планируете провести выходные у моря, будьте внимательны: медузы могут испортить купание. Вот где их уже заметили.

Где видели медуз — полный список пляжей

Приморские Альпы:

  • Эз: пляж Эз-сюр-Мер
  • Больё-сюр-Мер: Муравьиный пляж
  • Сен-Жан-Кап-Ферра: Палома-Бич, Де-Фоссет, Де-ла-Фосс, Пассабельный
  • Вильфранш-сюр-Мер: пляжи Жён, Мариньер, Дарс
  • Ницца: Кокосовый пляж, Кастель, Каррас, Маньян
  • Вильнёв-Лубе: пляж Лу
  • Антиб: пляжи Фонтон, Форт Карре, Граветт, Понтей, Салис, Гарупа, Ондес
  • Канны: пляж Ла-Бокка

Вар:

  • Сен-Рафаэль: Каланка д'Орель, пляж Агай
  • Кавалер-сюр-Мер: пляж "День Д"
  • Йер (Остров Левант): пляжи Айгуаде и Пещеры

Что делать при ожоге от медузы?

  1. Не паниковать и не тереть кожу.
  2. Промыть пораженное место морской водой. Пресная вода только усугубит ситуацию.
  3. Удалить остатки щупалец — не руками, а с помощью, например, палочки или пинцета.
  4. Присыпать участок песком и дать высохнуть.
  5. Соскрести песок твердым предметом — подойдет пластиковая карточка.
  6. Обработать антисептиком.

Если жжение не проходит или появляются другие симптомы — обратитесь к врачу, пишет nicematin.com.

Уточнения

Меду́за или медузоидное поколе́ние (греч. μέδουσα), — фаза жизненного цикла стрекающих из подтипа Medusozoa: гидроидных (Hydrozoa), сцифоидных (Scyphozoa) и кубомедуз (Cubozoa). Тело медуз в значительной части состоит из обводнённой соединительной ткани — мезоглеи — и по форме напоминает колокол или зонтик.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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