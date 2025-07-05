Медузы атакуют Лазурный Берег: список пляжей, где уже зарегистрированы жгучие гости

Вода в Средиземном море нагрелась до 28 градусов — и это привлекло медуз к побережью. 4 июля 2025 года на многих пляжах Приморских Альп и Вара были зафиксированы массовые скопления этих морских обитателей.
Фото: commons.wikimedia.org by Ainsley Ashby-Snyder, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Медуза
Если вы планируете провести выходные у моря, будьте внимательны: медузы могут испортить купание. Вот где их уже заметили.
Промыть пораженное место морской водой. Пресная вода только усугубит ситуацию.
Удалить остатки щупалец — не руками, а с помощью, например, палочки или пинцета.
Присыпать участок песком и дать высохнуть.
Соскрести песок твердым предметом — подойдет пластиковая карточка.
Обработать антисептиком.
Если жжение не проходит или появляются другие симптомы — обратитесь к врачу, пишет nicematin.com.
Уточнения
Меду́за или медузоидное поколе́ние (греч. μέδουσα), — фаза жизненного цикла стрекающих из подтипа Medusozoa: гидроидных (Hydrozoa), сцифоидных (Scyphozoa) и кубомедуз (Cubozoa). Тело медуз в значительной части состоит из обводнённой соединительной ткани — мезоглеи — и по форме напоминает колокол или зонтик.