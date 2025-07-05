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Пара потратила тысячи долларов на свадьбу, о которой не знала: как они провели время вдали от торжества

Пара потратила тысячи на свадьбу, на которую их не пригласили: как они провели время в Буэнос-Айресе
1:53
Туризм

Пара потратила тысячи долларов и провела 14 часов в пути, чтобы попасть на свадьбу в другом городе, но вскоре поняла, что их нет в списке гостей.

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Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
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"Мы летели через весь мир на свадьбу, к которой формально не имели никакого отношения", — рассказала Ясемин Сарли журналу People.

После осознания ситуации молодые люди решила изменить свои планы.

Сарли и её тогдашний бойфренд, с которым встречалась два года, ждали поездки в Буэнос-Айрес на свадьбу друга её партнера. Жених описал торжество как "небольшую свадьбу с семьей и близкими друзьями", поэтому её парень был уверен, что они приглашены. Хотя они получили предварительное приглашение, официального приглашения так и не дождались.

Тем не менее, её бойфренд потратил 1500 долларов на билеты и 3000 долларов на пять ночей в роскошном отеле. В преддверии свадьбы Сарли начала беспокоиться, так как не получала никаких новостей о мероприятии.

Когда они поняли, что на самом деле не были приглашены, было уже слишком поздно отказываться от поездки. Пара решила не сообщать об этом жениху и невесте, чтобы не создавать неловкую ситуацию, и продолжила свой путь. В итоге они решили, что это будет "тайный отпуск", и были рады провести время вместе без помех, пишет nypost.

"Если мы узнавали, что свадебная группа тусуется у бассейна, мы оставались в номере или записывались на спа-процедуры, — рассказывает Сарли. — Мы ели очень рано или очень поздно, чтобы не пересекаться за ужином. Мы даже планировали случайные однодневные поездки, чтобы точно ни с кем не столкнуться".

По словам девушки, они были "шпионами в собственном кинофильме "Миссия: избежать встречи с гостями на свадьбе".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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