Секреты опытных путешественников: как справиться с багажом в древних городах Европы

Большие чемоданы в городах Европы: почему это главная ошибка, которую допускают туристы

Сэнди Папас из Greece Travel Secrets делится опытом туристов, которые с трудом передвигаются с багажом по узким улочкам и бесконечным лестницам. Она предупреждает, что "большие чемоданы — это большая ошибка" в подобных местах.

Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ чемодан в аэропорту

Сэнди объясняет, что путешественникам придется иметь дело с паромами, трапами и деревнями в гористой местности, и её главный совет — оставить большой чемодан дома. Она отмечает, что большие сумки не подходят для древних булыжных мостовых и множества ступеней, поэтому лучше упаковать вещи как можно легче.

Многие исторические достопримечательности Европы не рассчитаны на большие чемоданы, и такие города, как Афины, Рим и Миконос, с их крутыми подъемами и неровными улицами, требуют от туристов гибкости.

Гид Мелисса Кейби также подчеркивает, что в некоторых случаях такси могут довезти только до определенного места, и туристам придется нести свой багаж по лестницам.

Она советует не брать слишком много одежды. Если не хотите отвлекать внимание местных жителей и потеть в сандалиях, лучше заменить огромную сумку на ручную кладь. Спина вам скажет только "спасибо", говорит она, пишет nypost.

Уточнения

Чемода́н — тип сумки, представляющий собой коробку, используемую для хранения и транспортировки вещей.



