Замок Верхний Кенигсбург: откройте его древние тайны и сокровища!

Тамплиеры ушли, но след остался: куда ведёт тропа от замка Верхний Кенигсбург

2:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

В самом сердце Эльзаса, высоко на холме, притаился замок Верхний Кенигсбург — не просто средневековая крепость, а настоящая машина времени. С его массивными стенами, горгульями и тайными подземельями, он притягивает не только любителей истории, но и охотников за мифами.

Фото: commons.wikimedia.org by Astraios60, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Замок Верхний Кенигсбург

Тайны, легенды и… сокровища?

Истории о тамплиерах, спрятавших в подземельях замка неведомые сокровища, до сих пор волнуют воображение.

Секретные ходы, потайные залы и многовековое молчание стен только подогревают интерес. Реальность или миф — решайте сами. Но каждый год сюда приезжают тысячи тех, кто мечтает прикоснуться к загадке.

Архитектура, говорящая без слов

Поклонников старинной архитектуры ждёт настоящее пиршество. Толстые стены, готические арки, горгульи и даже система сбора дождевой воды — всё это не просто красиво, а ещё и функционально. Замок в буквальном смысле демонстрирует инженерную гениальность XII века.

Театрализованные туры: вход в живую историю

Одно из главных впечатлений — театрализованные экскурсии под названием "Эльзасские сказки и легенды". В роли гидов — персонажи в костюмах XV века, которые не просто рассказывают, а буквально воссоздают жизнь того времени.

Аудиоэффекты, визуальные сцены и даже дегустации средневековых блюд делают прогулку по замку настоящим мультисенсорным спектаклем.

Интерактивное погружение для всех

Истории подаются так, что одинаково увлекают и взрослых, и детей. Фольклор, семейные традиции и местные предания вплетены в маршрут, создавая живое и запоминающееся приключение. Это не просто экскурсия — это переход в другое время.

Эльзас вне стен замка

Культурное наследие Верхнего Кенигсбурга — это не только его камни. Он стал важным элементом популяризации истории и сохранения региональных традиций.

Организаторы мероприятий активно вовлекают местное сообщество и приобщают молодёжь к эльзасскому наследию.

После замка — по винным тропам

А если вы хотите продлить своё знакомство с регионом, отправляйтесь в путешествие по знаменитому Винному маршруту Эльзаса.

Там — живописные виноградники, старинные деревушки и возможность попробовать лучшие местные вина с видом на холмы.

Уточнения

Эльза́с (фр. Alsace МФА: , нем. Elsass МФА: , ранее Elsaß) — европейское территориальное образование и историческая область на востоке современной Франции. Граничит с Германией и Швейцарией. Входит в состав административного региона Гранд-Эст. Крупнейший город Эльзаса — Страсбург.



Тамплие́ры (от фр. templiers) или О́рден бе́дных ры́царей Иерусали́мского хра́ма (L'Ordre des Pauvres Chevaliers du Temple de Jerusalem) — духовно-рыцарский орден, основанный на Святой земле в 1119 году небольшой группой рыцарей во главе с Гуго де Пейном после Первого крестового похода. В XII−XIII веках орден был чрезвычайно богат, ему принадлежали обширные земельные владения как на территории Палестины и Сирии, так и в Европе.

