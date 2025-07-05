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Луна-парк в Пероле возвращается: новые карусели и 30% больше пространства!

Лето на высоте: где в Монпелье можно развлечь семью без ущерба бюджету
2:20
Туризм

Готовы к головокружительным эмоциям под звёздами? С 5 июля Луна-парк в Пероле возвращается и становится ещё масштабнее: теперь здесь на 30% больше пространства, новая 50-метровая карусель и множество сюрпризов для всей семьи.

Луна-парк Перол
Фото: flickr.com by Cory Doctorow, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Луна-парк Перол

До 30 августа у выставочного центра под Монпелье вновь воцарится настоящая ярмарочная магия.

Год за годом — всё ярче

Прошлогодний успех вдохновил команду Луна-парка на смелые шаги

"В этом году мы расширились на 30%", — радуется управляющий парком Рой Уард.

И действительно, новинок хватает.

Среди самых эффектных — аттракцион Oxygène, поднимающий гостей на высоту 50 метров. И хотя первоначально планировалась 70-метровая башня, проект пришлось сократить из-за европейских ограничений.

Также в парке появится большая "баварская" горка для всей семьи, несколько новых аттракционов и игровые павильоны.

Парк на любой возраст

В общей сложности здесь будет около 50 развлечений: от монетных автоматов до испытаний на ловкость, детских зон и экстремальных каруселей. Для малышей — трасса Skylectric, мини-башня, водные каноэ и множество добрых игр.

И всё это — с учетом бюджета: несколько раз в неделю проводятся специальные вечера, когда цена за поездку — всего 2 евро. Обычная стоимость варьируется от 3 до 6 евро.

Фудкорт, где хочется остаться

Центральный ресторан у пруда снова будет радовать гостей блюдами на гриле и знаменитой рулькой. По соседству — чурросы, мороженое, bubble tea и десерты. В этом году добавился и коктейль-бар, встроенный прямо в ресторанную зону.

"Там будет бразильский парад с танцовщицами, талисманы тоже будут там, как и каждый день", — обещают организаторы.

Каждый вечер летом парк будет работать до часа ночи. Ресторан начинает принимать гостей с 19:00, а аттракционы запускаются в 20:00.

Организаторы уверены: посещаемость вырастет минимум на треть по сравнению с прошлым годом. А это значит, эмоций будет ещё больше.

Уточнения

Монпелье́ (фр. Montpellier МФА: , окс. Montpelhièr,) — один из крупнейших городов на юге Франции, седьмой по размеру во всей стране, коммуна, административный центр департамента Эро региона Окситания и центр метрополии Монпелье-Средиземноморье.

Лу́на-парк (англ. Luna park) — разновидность парка развлечений, несколько аттракционов, собранных в одном месте. Получил своё название вслед за первым Луна-парком, который был назван по названию корабля, участвовавшего в аттракционе "Полёт на Луну"; корабль был назван "Лу́на" в честь Лу́ны Данди, сестры одного из создателей парка Элмера Данди.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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