Monte-Carlo Beach: как Грейс Келли проводила свои жаркие летние дни в этом таинственном отеле

Тишина на вес золота: этот роскошный отель, передаётся по наследству

2:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Спрятанный среди сосен и скал, в тени бурлящего Монако, отель Monte-Carlo Beach на Пуэнт-де-ла-Виги — это не просто место отдыха, а отдельный мир. С момента своего открытия 16 июля 1928 года он остаётся исключением на фоне стремительно меняющегося княжества.

Фото: commons.wikimedia.org by Tanya Dedyukhina, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бассейн в отеле, Монако

Архитектор Роджер Сеасс создал его в духе ар-деко, вдохновившись калифорнийскими виллами. Здание с плавной геометрией буквально обнимает берег и растворяется в зелени.

Где отдыхала сама Грейс Келли

Неудивительно, что именно сюда тянуло принцессу Грейс. Её любовь к Monte-Carlo Beach стала почти семейной традицией.

В сопровождении детей — Альберта, Кэролайн и Стефани - она проводила здесь летние дни. Олимпийский бассейн, частный пляж, клуб водных видов спорта, палатки и солярии — этот клуб стал для княжеской семьи вторым домом.

"Там она чувствует, что ведёт почти нормальное существование. Это волшебно," — делятся пользователи сети.

Каждое лето проходили заплывы с участием наследников. Борьба за кубки у бассейна стала особенной традицией — соревнования, созданные Грейс в 1960-х, до сих пор объединяют гостей и спасателей пляжного клуба.

Легенда, которая живёт и дышит

В 2009 году отель прошёл реновацию под руководством Индии Мадхав, а в 2021-м — вернул себе прежние 1000 м² пляжа. Сейчас это пятизвёздочный отель, сертифицированный Green Globe, который постоянно переосмысливает свою концепцию, оставаясь верным духу Ривьеры.

У бассейна по-прежнему царит особая атмосфера. Палуба с видом на море — любимое место для обедов семьи Гримальди. Принцесса Стефани, а теперь и её дочь Полина, — заядлые пловчихи, часами покорявшие голубые глубины.

Закрытая роскошь, к которой стоят в очереди годами

Monte-Carlo Beach остаётся недоступной мечтой для многих. Всего около двухсот семей имеют постоянный доступ к частным палаткам у бассейна.

Их передают по наследству, а список ожидания растягивается на годы. Каменные хижины, спрятанные в сосновом лесу, с видом на море напоминают жилища Робинзона, но со всеми удобствами и сервисом на уровне люкса.

Сервис отеля не знает компромиссов: круглосуточный сантехник, дважды в день — проверка качества воды, восемь спасателей у бассейна.

Каждая деталь здесь подчинена идее: "тихо, безопасно и роскошно".

Уточнения

Грейс Патриция Ке́лли (англ. Grace Patricia Kelly; 12 ноября 1929 года, Филадельфия, Пенсильвания, США — 14 сентября 1982 года, Монако) — американская актриса, с 1956 года — супруга князя Монако Ренье III, 10-я княгиня Монако, мать ныне правящего князя Альбера II. На её счету немногим более 10 фильмов, один «Оскар» и слава самой кассовой актрисы своего времени.



Кня́жество Мона́ко (фр. Principauté de Monaco) — карликовое государство, ассоциированное с Францией, расположенное на юге Европы на берегу Лигурийского моря; на суше граничит с Францией. Княжество широко известно благодаря казино в Монте-Карло и проводимому здесь этапу чемпионата Формулы-1 — "Гран-при Монако".

