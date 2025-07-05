Иностранным туристам придется раскошелиться: Трамп меняет правила посещения национальных парков!

Хотите увидеть Гранд-Каньон, Йосемити или Йеллоустоун? Придётся заплатить больше — если вы не гражданин США. Новое распоряжение президента Дональда Трампа меняет правила игры для иностранных туристов.
На митинге в Айове, приуроченном к старту празднования 250-летия США, президент Дональд Трамп объявил о подписании указа: плата за вход в национальные парки возрастёт для иностранных граждан.
Цены для американцев останутся прежними.
"Я только что подписал распоряжение об увеличении въездных пошлин для иностранных туристов при сохранении низких цен для американцев. В национальных парках сначала будет Америка", — заявил Трамп, подчеркнув, что вырученные средства направят на улучшение инфраструктуры природных зон.
Сегодня в США работает около 60 национальных парков под управлением Службы национальных парков (NPS). Это знаковые природные объекты:
Стоимость въезда сейчас — от $25 до $35 за автомобиль на неделю, а годовой абонемент стоит $80 и покрывает все парки. Какие суммы станут новыми для иностранцев — пока не уточняется.
Решение вызвало волну тревоги среди природоохранных организаций. Они напомнили о сотнях увольнений сотрудников NPS после возвращения Трампа в Белый дом в январе прошлого года.
Особенно сейчас, в разгар летнего сезона, это может больно ударить по системе, и без того испытывающей кадровый дефицит.
Тем не менее власти утверждают, что повышение сборов даст дополнительное финансирование и сделает парки более доступными для американцев.
Национа́льный парк — особо охраняемая природная территория, где в целях охраны окружающей среды ограничена деятельность человека. В отличие от заповедников, где деятельность человека практически полностью запрещена (запрещены охота, туризм и т. п.), на территорию национальных парков допускаются туристы, в ограниченных масштабах допускается хозяйственная деятельность.
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