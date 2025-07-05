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Иностранным туристам придется раскошелиться: Трамп меняет правила посещения национальных парков!

Природа по подписке: что ждёт иностранных гостей в национальных парках США
2:18
Туризм

Хотите увидеть Гранд-Каньон, Йосемити или Йеллоустоун? Придётся заплатить больше — если вы не гражданин США. Новое распоряжение президента Дональда Трампа меняет правила игры для иностранных туристов.

Тен-Слип
Фото: commons.wikimedia.org by Martin Kraft, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тен-Слип

Национальные парки — теперь с прицелом на американцев

На митинге в Айове, приуроченном к старту празднования 250-летия США, президент Дональд Трамп объявил о подписании указа: плата за вход в национальные парки возрастёт для иностранных граждан.

Цены для американцев останутся прежними.

"Я только что подписал распоряжение об увеличении въездных пошлин для иностранных туристов при сохранении низких цен для американцев. В национальных парках сначала будет Америка", — заявил Трамп, подчеркнув, что вырученные средства направят на улучшение инфраструктуры природных зон.

Что это значит на практике?

Сегодня в США работает около 60 национальных парков под управлением Службы национальных парков (NPS). Это знаковые природные объекты:

  • Грейт-Смоки-Маунтинс — 12,19 млн посетителей в 2024
  • Гранд-Каньон — 4,92 млн
  • Йеллоустоун — 4,74 млн
  • Йосемити — 4,12 млн
  • Акадия, Долина Смерти, Гавайские вулканы и другие

Стоимость въезда сейчас — от $25 до $35 за автомобиль на неделю, а годовой абонемент стоит $80 и покрывает все парки. Какие суммы станут новыми для иностранцев — пока не уточняется.

Туризм под угрозой?

Решение вызвало волну тревоги среди природоохранных организаций. Они напомнили о сотнях увольнений сотрудников NPS после возвращения Трампа в Белый дом в январе прошлого года.

Особенно сейчас, в разгар летнего сезона, это может больно ударить по системе, и без того испытывающей кадровый дефицит.

Тем не менее власти утверждают, что повышение сборов даст дополнительное финансирование и сделает парки более доступными для американцев.

Уточнения

Национа́льный парк — особо охраняемая природная территория, где в целях охраны окружающей среды ограничена деятельность человека. В отличие от заповедников, где деятельность человека практически полностью запрещена (запрещены охота, туризм и т. п.), на территорию национальных парков допускаются туристы, в ограниченных масштабах допускается хозяйственная деятельность.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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