Секрет Савойи: этот французский курорт удивит даже тех, кто не любит термальные воды

Море, солнце, толпы на пляже — банально? Что, если вместо палящего зноя вы выберете свежий горный воздух, озеро с панорамами, термальный отдых и уединённые тропы, по которым не прошлись ещё миллионы туристов?
Савойя — регион, который у большинства ассоциируется с лыжами и снегом. Но именно летом он раскрывает свою другую, куда менее туристическую, сторону. Здесь легко спрятаться от жары и толп: ни суеты Лазурного берега, ни очередей за лежаками.
Экс-ле-Бен — одна из таких недооценённых жемчужин. Город, который часто путают с соседним Анси, словно нарочно остаётся в тени — и в этом его прелесть. Всего три часа на поезде от Парижа — и вы оказываетесь среди зелени, воды и термальных источников.
Этот курорт предлагает не просто спокойствие, а целый спектр впечатлений:
А если хочется воды — озеро Бурже к вашим услугам: катание на лодках, купание, уединённые пляжи.
Всего в 20 минутах — массив Бож: здесь можно:
В Шамбери, как и в Экс-ле-Бен, атмосфера совсем не туристическая. Летом эти города превращаются в идеальные островки для восстановления сил — вдали от городского шума и подальше от толпы на пляжах. И всё это — без перелётов, по французским железным дорогам.
Савойя (фр. Savoie, итал. Savoia, франкопров. Savouè, лат. Sapaudia) — историческая область на юго-востоке Франции у подножия Альп. С 1860 года в составе Франции. В современной Франции на территории Савойи расположены 2 департамента — Савойя и Верхняя Савойя.
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