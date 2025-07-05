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Секрет Савойи: этот французский курорт удивит даже тех, кто не любит термальные воды

Французское лето без пляжа: куда можно сбежать от туристов и суеты за 3 часа от Парижа
2:02
Туризм

Море, солнце, толпы на пляже — банально? Что, если вместо палящего зноя вы выберете свежий горный воздух, озеро с панорамами, термальный отдых и уединённые тропы, по которым не прошлись ещё миллионы туристов?

Савойя, Франция
Фото: commons.wikimedia.org by EEJCC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Савойя, Франция

Летний побег туда, где ещё не толпятся

Савойя — регион, который у большинства ассоциируется с лыжами и снегом. Но именно летом он раскрывает свою другую, куда менее туристическую, сторону. Здесь легко спрятаться от жары и толп: ни суеты Лазурного берега, ни очередей за лежаками.

Экс-ле-Бен — одна из таких недооценённых жемчужин. Город, который часто путают с соседним Анси, словно нарочно остаётся в тени — и в этом его прелесть. Всего три часа на поезде от Парижа — и вы оказываетесь среди зелени, воды и термальных источников.

Что ждёт в Экс-ле-Бен?

Этот курорт предлагает не просто спокойствие, а целый спектр впечатлений:

  • Термальные спа-процедуры (в том числе для всей семьи)
  • Комфортный отдых за 26 евро: хаммам, горячие бассейны, солярий, сауна
  • Лечение ревматологических и сосудистых проблем в местных лечебницах
  • Велопрогулки на электробайках — идеальный способ увидеть окрестности

А если хочется воды — озеро Бурже к вашим услугам: катание на лодках, купание, уединённые пляжи.

А если хочется гор…

Всего в 20 минутах — массив Бож: здесь можно:

  • Погулять по тропам и переночевать в укромных убежищах
  • Увидеть сурков и серн
  • Подняться в небо на параплане
  • Познакомиться с местной кухней и вином

Необычная альтернатива отпуску

В Шамбери, как и в Экс-ле-Бен, атмосфера совсем не туристическая. Летом эти города превращаются в идеальные островки для восстановления сил — вдали от городского шума и подальше от толпы на пляжах. И всё это — без перелётов, по французским железным дорогам.

Уточнения

Савойя (фр. Savoie, итал. Savoia, франкопров. Savouè, лат. Sapaudia) — историческая область на юго-востоке Франции у подножия Альп. С 1860 года в составе Франции. В современной Франции на территории Савойи расположены 2 департамента — Савойя и Верхняя Савойя.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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