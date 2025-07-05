Семь веков тишины — и вдруг звон шагов: заброшенное святыня возвращается — но только на лето

Аббатство Бульбонн оживает: тайное место Франции оживает снова

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Что, если в этом году вы проведёте часть отпуска… на месте, где в XII веке молились монахи? Аббатство Бульбонн, скрытое в зелёных просторах Синтегабеля, этим летом впервые распахнёт свои ворота для широкой публики — и предложит окунуться в атмосферу веков.

Фото: commons.wikimedia.org by DonGatley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аббатство Бульбонн, Франция

Возвращение спустя столетия

История аббатства началась в 1129 году в Мазере. Тогда его основали цистерцианские монахи. Однако в XVI веке здание оказалось разрушено протестантами во время религиозной войны 1567 года.

Спустя десятилетия, в 1620 году, началась новая глава: аббатство решено было воссоздать уже в Синтегабеле. Почти сто лет продолжалась реконструкция, и к XVIII веку аббатство снова ожило.

Сегодня это здание XVII века считается памятником исторического наследия. И до сих пор бережно хранит атмосферу монашеской тишины, строгой архитектуры и уединения.

Летние прогулки по следам монахов

С 5 июля по 21 сентября (включительно в Дни европейского наследия) Туристический офис региона Auterivain Basin приглашает всех желающих на экскурсии по аббатству. Это первый раз, когда организация официально предлагает публике попасть внутрь святынь.

Каждая экскурсия длится около часа и начинается в 14:00. Посетителей сопровождает гид, рассказывая о тайнах, которые веками скрывали каменные стены.

Когда приходить?

Летом запланированы десять экскурсий:

Июль: 5, 8, 26

Август: 9, 12, 23

Сентябрь: 6, 9, 20, 21

А если вы не попали на одну из дат — не беда. В течение всего года владельцы аббатства могут организовать бесплатные частные экскурсии по предварительному запросу.

Уточнения

Абба́тство (лат. Abbatia) — католический монастырь, принадлежащий какому-либо монашескому ордену, управляемый аббатом (мужской) или аббатисой (женский), подчиняющийся епископу, а иногда непосредственно римскому папе.

