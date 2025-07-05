Сладкая жизнь на Лазурке закончилась: что прячется в волнах Франции

Мечтаете окунуться в прозрачные воды Средиземного моря? Лучше повремените. В последние недели побережье Франции оказалось под атакой медуз — они массово заполонили пляжи Приморских Альп и Вар, нарушая планы отдыхающих и заставляя местные власти временно закрывать пляжи.
Так, ещё в конце мая купание на популярном пляже Понтей в Антибе было запрещено из-за нашествия этих скользких морских гостей. И это только начало.
Последний "переписной лист" медуз появился утром в пятницу, 4 июля 2025 года, на карте сайта - её ведёт компания Acri-ST, базирующаяся в Софии-Антиполис.
Вот список пляжей, где уже зафиксировано присутствие медуз:
Если вы всё же столкнулись с медузой, действуйте быстро и правильно:
Медузы в Средиземном море — не редкость, но их массовое скопление этим летом особенно беспокоит отдыхающих и спасателей.
Планируете поездку? Проверяйте ситуацию перед выходом на пляж.
Меду́за или медузоидное поколе́ние (греч. μέδουσα), — фаза жизненного цикла стрекающих из подтипа Medusozoa. Тело медуз в значительной части состоит из обводнённой соединительной ткани — мезоглеи — и по форме напоминает колокол или зонтик. Название медуз произошло от Медузы из античной мифологии.
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