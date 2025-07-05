Сладкая жизнь на Лазурке закончилась: что прячется в волнах Франции

Пляжи Франции пошли по скользкому пути: гостей встречают не только волны

2:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мечтаете окунуться в прозрачные воды Средиземного моря? Лучше повремените. В последние недели побережье Франции оказалось под атакой медуз — они массово заполонили пляжи Приморских Альп и Вар, нарушая планы отдыхающих и заставляя местные власти временно закрывать пляжи.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Фиолетовая медуза

Так, ещё в конце мая купание на популярном пляже Понтей в Антибе было запрещено из-за нашествия этих скользких морских гостей. И это только начало.

Свежие данные о нашествии

Последний "переписной лист" медуз появился утром в пятницу, 4 июля 2025 года, на карте сайта - её ведёт компания Acri-ST, базирующаяся в Софии-Антиполис.

Где особенно опасно?

Вот список пляжей, где уже зафиксировано присутствие медуз:

Приморские Альпы

Эз: Эз-сюр-Мер

Болье-сюр-Мер: Муравьев

Сен-Жан-Кап-Ферра: Палома, дез-Фоссет, де-ла-Фоссет, Проходимый

Вильфранш-сюр-Мер: пляж Молодёжи, Мариньер, ла-Дарс

Ницца: Coco Beach, Castel, Carras, Magnan

Вильнев-Лубе: пляж Лу

Антиб: Ла Фонтон, Фор-Карре, Граветт, Понтей, Ла Сали, Гаруп, Ов

Канны: Ла Бокка

Вар

Сен-Рафаэль: Каланк-д'Орель, Агай

Кавалер-сюр-Мер: пляж Высадки

Йер: Айгуад, Пещеры (остров Левант)

Что делать при укусе медузы?

Если вы всё же столкнулись с медузой, действуйте быстро и правильно:

Промойте рану морской водой. Ни в коем случае не используйте пресную воду — она только усугубит боль.

Осторожно удалите щупальца. Лучше пинцетом или с помощью карточки, но никогда — голыми руками.

Присыпьте песком. Дайте ему высохнуть, а затем соскоблите жёсткой карточкой.

Обработайте рану антисептиком.

Обработайте рану антисептиком. Если боль не утихает — к врачу. Особенно важно это при аллергической реакции или ухудшении самочувствия.

Возможность освежиться — под вопросом

Медузы в Средиземном море — не редкость, но их массовое скопление этим летом особенно беспокоит отдыхающих и спасателей.

Планируете поездку? Проверяйте ситуацию перед выходом на пляж.

Уточнения

Меду́за или медузоидное поколе́ние (греч. μέδουσα), — фаза жизненного цикла стрекающих из подтипа Medusozoa. Тело медуз в значительной части состоит из обводнённой соединительной ткани — мезоглеи — и по форме напоминает колокол или зонтик. Название медуз произошло от Медузы из античной мифологии.

