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Один из старейших замков Франции вернулся — и вы можете туда попасть

Вход свободный: что скрывает замок Ардело на Опальском побережье
2:00
Туризм

Если вы до сих пор не решили, как провести выходные или школьные каникулы — у нас есть отличный вариант. С 1 июля 2025 года в Кондетте, на живописном Опальском побережье Франции, снова принимает гостей замок Ардело. И это далеко не обычное историческое здание — у него по-настоящему уникальная история.

Франция, замок Па-де-Кале
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Франция, замок Па-де-Кале

900 лет и британский акцент

Построенный почти тысячу лет назад, замок Ардело выглядит как из сказки. Но главное — он пережил многое.

Последним испытанием стали разрушения из-за шторма в 2023 году. Здание было вынуждено закрыться, а реставрация заняла больше года.

Теперь же, благодаря усилиям Совета департамента Па-де-Кале, историческое место снова открыто для публики.

"Последовательная работа, проделанная Советом департамента, сегодня позволяет восстановить это культовое место в Па-де-Кале и прочную связь, которая связывает нас с нашими соседями за Ла-Маншем", — говорится в официальных соцсетях ведомства.

Замок действительно многое связывает с Британией — недаром рядом расположен единственный во Франции Елизаветинский театр, открытый в 2016 году. Такой культурный симбиоз делает Ардело по-настоящему уникальным.

Бесплатные экскурсии и режим работы

Хорошая новость: попасть внутрь можно абсолютно бесплатно. С 10:00 до 12:30 и с 13:30 до 18:00, со вторника по воскресенье, замок открыт для всех желающих.

Экскурсии продолжаются всё лето и даже немного дольше — отличная возможность прикоснуться к истории без лишних затрат.

Если вы пропустили наш предыдущий материал, посвящённый этому месту, обязательно ознакомьтесь — он раскрывает ещё больше интересных фактов о замке Ардело.

Уточнения

Францу́зская Респу́блика (фр. République française,) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света. Столица — Париж. Девиз Республики — "Свобода, равенство, братство", её принцип — правление народа, народом и для народа.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Вход свободный: что скрывает замок Ардело на Опальском побережье
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