В бизнес больше не хочется: новый класс Emirates уже доступен — и он может удивить

До недавнего времени у пассажиров Emirates был довольно простой выбор — либо эконом, либо бизнес. Премиум-эконом-класс появился только в 2022 году, и теперь у путешественников есть третий, промежуточный вариант. Вопрос — насколько он оправдан?
Сегодня премиум-эконом Emirates представлен на 72 бортах A380 и Boeing 777, а также в новых Airbus A350, летающих в Эдинбург.
Уже доступны 38 направлений, включая Нью-Йорк, Токио, Сингапур, Дубай и Сидней. В ближайшее время к ним добавятся Кейптаун, Гонконг и другие города.
В рекламе, где Пенелопа Крус демонстрирует кожаные кресла и стильный салон, всё выглядит идеально. Но интереснее всего — личный опыт.
Внутри — классическая элегантность Emirates: кресла кремового цвета, панель под дерево, металлические столовые приборы в льняной салфетке.
Ширина сидений — 19,5 дюйма, расстояние между ними — 40 дюймов. Даже высокие пассажиры чувствуют себя комфортно.
"Мне, при росте 5 футов 4 дюйма (как у Пенелопы Крус), было где вытянуться. Моему попутчику ростом 6'2" тоже хватило места", — делится автор обзора.
Конфигурация салона 2-4-2 ощущается более просторной, чем стандартный эконом. Спинка откидывается на 8 дюймов, а ножная подставка делает сон в полёте вполне возможным.
Премиум-эконом до Дубая и обратно обойдётся примерно в 1573 фунта, при том что эконом — около 625.
Почти втрое дороже. Но когда сравниваешь с бизнес-классом, разница кажется не такой уж резкой.
Зарегистрироваться можно на отдельной стойке, без очередей. Доступ в лаунж — за доплату (100-150 фунтов), но сам перелёт остаётся комфортным даже без него.
Сервис — на высоте. Персонал внимательный и расторопный, даже с пересадкой не возникло проблем.
Единственный минус — питание для вегетарианцев. Стандартных опций в меню не было, и пришлось довольствоваться "рисом с овощами" (впрочем, вкусным).
"Удивительно, что Emirates — с их кулинарной репутацией — не предлагает базовое вегетарианское блюдо по умолчанию", — отмечает автор.
Зато напитки — на уровне: Chablis, Shiraz и даже Domaine Chandon, который доступен только в этом классе.
Emirates (араб طيران الإمارات) — одна из крупнейших мировых авиакомпаний, базируется в Дубае (ОАЭ). Создана в 1985 году высшим руководством эмирата Дубай для развития туризма и инфраструктуры Арабских Эмиратов. Является дочерней структурой The Emirates Group.
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