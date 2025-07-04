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В бизнес больше не хочется: новый класс Emirates уже доступен — и он может удивить

Emirates предлагает третий класс — и он роскошнее, чем вы думаете
2:49
Туризм

До недавнего времени у пассажиров Emirates был довольно простой выбор — либо эконом, либо бизнес. Премиум-эконом-класс появился только в 2022 году, и теперь у путешественников есть третий, промежуточный вариант. Вопрос — насколько он оправдан?

Самолёт Emirates
Фото: flickr.com by Kambui, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Самолёт Emirates

Новый уровень комфорта

Сегодня премиум-эконом Emirates представлен на 72 бортах A380 и Boeing 777, а также в новых Airbus A350, летающих в Эдинбург.

Уже доступны 38 направлений, включая Нью-Йорк, Токио, Сингапур, Дубай и Сидней. В ближайшее время к ним добавятся Кейптаун, Гонконг и другие города.

В рекламе, где Пенелопа Крус демонстрирует кожаные кресла и стильный салон, всё выглядит идеально. Но интереснее всего — личный опыт.

Больше пространства — меньше стресса

Внутри — классическая элегантность Emirates: кресла кремового цвета, панель под дерево, металлические столовые приборы в льняной салфетке.

Ширина сидений — 19,5 дюйма, расстояние между ними — 40 дюймов. Даже высокие пассажиры чувствуют себя комфортно.

"Мне, при росте 5 футов 4 дюйма (как у Пенелопы Крус), было где вытянуться. Моему попутчику ростом 6'2" тоже хватило места", — делится автор обзора.

Конфигурация салона 2-4-2 ощущается более просторной, чем стандартный эконом. Спинка откидывается на 8 дюймов, а ножная подставка делает сон в полёте вполне возможным.

Стоимость и нюансы

Премиум-эконом до Дубая и обратно обойдётся примерно в 1573 фунта, при том что эконом — около 625.

Почти втрое дороже. Но когда сравниваешь с бизнес-классом, разница кажется не такой уж резкой.

Зарегистрироваться можно на отдельной стойке, без очередей. Доступ в лаунж — за доплату (100-150 фунтов), но сам перелёт остаётся комфортным даже без него.

Еда и обслуживание

Сервис — на высоте. Персонал внимательный и расторопный, даже с пересадкой не возникло проблем.

Единственный минус — питание для вегетарианцев. Стандартных опций в меню не было, и пришлось довольствоваться "рисом с овощами" (впрочем, вкусным).

"Удивительно, что Emirates — с их кулинарной репутацией — не предлагает базовое вегетарианское блюдо по умолчанию", — отмечает автор.

Зато напитки — на уровне: Chablis, Shiraz и даже Domaine Chandon, который доступен только в этом классе.

Уточнения

Emirates (араб طيران الإمارات‎) — одна из крупнейших мировых авиакомпаний, базируется в Дубае (ОАЭ). Создана в 1985 году высшим руководством эмирата Дубай для развития туризма и инфраструктуры Арабских Эмиратов. Является дочерней структурой The Emirates Group.  

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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