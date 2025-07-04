Шотландия с другой стороны: пляжи, которые не снились Греции

Остров, который шотландцы называют своими "Северными Гавайями"

2:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представьте себе: почти полное отсутствие заморозков, тёплое течение Гольфстрима, яркое солнце даже зимой и пляжи, достойные открытки. Нет, это не южная Европа — это Тайри, один из самых удивительных островов Шотландии.

Фото: commons.wikimedia.org by Felisopus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шотландия, остров Тайри

Почему Тайри называют "Северными Гавайями"?

Остров Тайри находится всего в 22 милях от Арднамурхана и в 60 милях от Обана, откуда до него можно добраться на пароме за четыре часа.

Благодаря влиянию Гольфстрима здесь наблюдается аномально высокая солнечная активность для Великобритании — редкость для страны с репутацией "вечного дождя".

Зимы здесь мягкие, заморозки — большая редкость, а ветер, хоть и бывает сильным, особенно на равнинных участках, летом превращается в настоящее спасение от мошек и прочих назойливых насекомых.

Лучшие пляжи и развлечения

Остров усеян пляжами, которые захватывают дух. Самый известный из них — Готт-Бэй — настоящий магнит для виндсерферов и поклонников песчаных яхт. Во время отлива к нему можно пройти по песчаной косе до соседнего острова Соа.

Не уступает по красоте и пляж Кроссапол, особенно любимый серферами и натуралистами — в летний сезон здесь можно заметить даже гигантских акул!

Вот ещё несколько мест, которые не стоит пропустить:

Балефетриш-Бич

Балевуллин-Бич

Сороби-Бэй

Мейз-Бич

История, легенды и загадки острова

Особое место на Тайри занимает Звонящий камень — гигантский валун, балансирующий на других, словно яйцо на ложке. Если постучать по нему, он издаёт металлический звон.

Считается, что этот камень появился здесь в ледниковый период, а местные легенды гласят, что его бросил великан с соседнего острова Малл. Есть и пугающее поверье: если камень когда-нибудь сдвинется с места, остров исчезнет под водой.

Для тех, кто хочет прикоснуться к прошлому Тайри, работает музей An Iodhlann — настоящий кладезь истории и традиций острова.

Уточнения

Тайри — остров в Шотландии.



Виндсерфинг (англ. Windsurfing) — вид парусного спорта и водного развлечения, в основе которого лежит мастерство управления на водной поверхности лёгкой доской небольшого размера с установленным на ней парусом.

