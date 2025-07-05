Греческие пляжи в опасности: что нужно знать каждому туристу о медузах?

Пурпурные медузы атакуют пляжи Греции: туристов просят не трогать их

4:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лето в Греции обещает быть жарким не только из-за температуры, но и из-за нашествия опасных морских обитателей. Многие популярные пляжи страны оказались под угрозой из-за появления фиолетовых медуз Pelagia noctiluca. Их ядовитые щупальца могут испортить отдых даже самым опытным пловцам.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Фиолетовая медуза

Где замечены фиолетовые медузы

Согласно данным Греческого наблюдательного центра биоразнообразия, в этом году зафиксировано увеличение численности фиолетовых медуз в следующих районах:

Халкида и северный Эвбейский залив : зарегистрированы случаи появления медуз.

и : зарегистрированы случаи появления медуз. Северная Эвбея: проблемная зона, так как служит проходом от Пагаситикоса к открытому морю.

проблемная зона, так как служит проходом от Пагаситикоса к открытому морю. Пагаситикос : продолжается присутствие медуз, особенно на восточных берегах.

: продолжается присутствие медуз, особенно на восточных берегах. Северные Спорады: отмечены отдельные случаи.

Как распознать укус фиолетовой медузы

После укуса Pelagia noctiluca могут возникнуть следующие симптомы:

Жгучая боль и покраснение кожи.

Отпечаток щупалец на коже.

Тошнота, головная боль, рвота.

Снижение артериального давления, учащенное сердцебиение.

Бронхоспазм, затруднённое дыхание.

Что делать при укусе

Если вас ужалила фиолетовая медуза, следуйте этим рекомендациям:

Удалите щупальца: снимите оставшиеся на коже щупальца, но не голыми руками, чтобы избежать дальнейшего раздражения. Промойте морской водой: тщательно промойте пораженное место морской водой. Не используйте пресную воду, так как она может активировать оставшиеся стрекательные клетки. Примените холод: наложите на место укуса лед или холодный компресс, чтобы уменьшить воспаление и боль. Используйте кортикостероидный крем: нанесите крем с кортикостероидами для снижения воспаления и зуда. Примите антигистаминное средство: это поможет справиться с системными симптомами, такими как зуд. Обратитесь за медицинской помощью: если симптомы усиливаются или не проходят, обратитесь в больницу или медицинский центр.

Когда нужно срочно обратиться к врачу

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас наблюдаются следующие симптомы:

Снижение артериального давления.

Охриплость голоса.

Затрудненное дыхание.

Общее отекание или крапивница.

Проблемы с сознанием или ориентацией.

Повторная рвота.

Как подготовиться к пляжному отдыху

Рекомендуется иметь с собой на пляже следующий набор:

Пластиковую карту (например, старую кредитную) для удаления щупалец.

Пинцет.

Небольшой контейнер.

Морскую воду и пищевую соду (в соотношении 1:1) для нейтрализации яда.

Антигистаминные таблетки.

Кортикостероидный крем.

Почему медузы стали проблемой

Увеличение численности фиолетовых медуз связано с несколькими факторами:

Повышение температуры морской воды из-за климатических изменений.

Снижение численности естественных хищников, таких как морские черепахи и крупные рыбы.

Изменения в морских течениях, способствующие распространению медуз к берегам.

Как избежать встречи с медузой

Чтобы минимизировать риск встречи с фиолетовой медузой:

Изучайте информацию о текущей ситуации на пляжах перед поездкой.

Избегайте купания в местах, где были замечены медузы.

Будьте внимательны и осматривайте воду перед заходом.

Не прикасайтесь к медузам, даже если они кажутся мёртвыми.

Отдых у моря должен приносить радость, а не стресс. Однако появление фиолетовых медуз в популярных районах Греции — напоминание о том, что природа порой бывает непредсказуемой. Знание того, как распознать угрозу и правильно на неё отреагировать, — лучший способ обезопасить себя и своих близких. Подготовленность, внимательность и базовые меры предосторожности помогут провести отпуск спокойно, даже если вы окажетесь рядом с этими морскими незваными гостями.

Фиолетовая медуза может быть опасной, но только для тех, кто о ней ничего не знает. А вы теперь знаете.

Уточнения

Безопасность — условия, в которых находится сложная система, когда действие внешних и внутренних факторов не приводит к процессам, которые считаются негативными по отношению к данной сложной системе в соответствии с имеющимися на данном этапе потребностям, знаниям и представлениям.



Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

