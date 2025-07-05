Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джоди Уиттакер публично раскритиковала свою игру в Докторе Кто: откровенное признание
5 признаков, что ваши свечи зажигания на грани выхода из строя
Замок Гирбаден открыт для театрализованных экскурсий — подробности
Булочки на кефире без дрожжей — пышные и сладкие за 30 минут
Йога для похудения: как сочетание дыхания и растяжки сжигает калории и улучщает метаболизм
Бамбуковая щётка вытесняет губки: меньше грязи, больше пользы
Кофейная гуща улучшает рост гортензии и орхидеи — результаты в течение нескольких дней
Как избежать потери данных: важные слова, которые нельзя говорить мошенникам
Цветной крем с SPF набирает популярность среди женщин в летний сезон

Греческие пляжи в опасности: что нужно знать каждому туристу о медузах?

Пурпурные медузы атакуют пляжи Греции: туристов просят не трогать их
4:25
Туризм

Лето в Греции обещает быть жарким не только из-за температуры, но и из-за нашествия опасных морских обитателей. Многие популярные пляжи страны оказались под угрозой из-за появления фиолетовых медуз Pelagia noctiluca. Их ядовитые щупальца могут испортить отдых даже самым опытным пловцам.

Фиолетовая медуза
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Фиолетовая медуза

Где замечены фиолетовые медузы

Согласно данным Греческого наблюдательного центра биоразнообразия, в этом году зафиксировано увеличение численности фиолетовых медуз в следующих районах:

  • Халкида и северный Эвбейский залив: зарегистрированы случаи появления медуз.
  • Северная Эвбея: проблемная зона, так как служит проходом от Пагаситикоса к открытому морю.
  • Пагаситикос: продолжается присутствие медуз, особенно на восточных берегах.
  • Северные Спорады: отмечены отдельные случаи.

Как распознать укус фиолетовой медузы

После укуса Pelagia noctiluca могут возникнуть следующие симптомы:

  • Жгучая боль и покраснение кожи.
  • Отпечаток щупалец на коже.
  • Тошнота, головная боль, рвота.
  • Снижение артериального давления, учащенное сердцебиение.
  • Бронхоспазм, затруднённое дыхание.

Что делать при укусе

Если вас ужалила фиолетовая медуза, следуйте этим рекомендациям:

  1. Удалите щупальца: снимите оставшиеся на коже щупальца, но не голыми руками, чтобы избежать дальнейшего раздражения.
  2. Промойте морской водой: тщательно промойте пораженное место морской водой. Не используйте пресную воду, так как она может активировать оставшиеся стрекательные клетки.
  3. Примените холод: наложите на место укуса лед или холодный компресс, чтобы уменьшить воспаление и боль.
  4. Используйте кортикостероидный крем: нанесите крем с кортикостероидами для снижения воспаления и зуда.
  5. Примите антигистаминное средство: это поможет справиться с системными симптомами, такими как зуд.
  6. Обратитесь за медицинской помощью: если симптомы усиливаются или не проходят, обратитесь в больницу или медицинский центр.

Когда нужно срочно обратиться к врачу

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас наблюдаются следующие симптомы:

  • Снижение артериального давления.
  • Охриплость голоса.
  • Затрудненное дыхание.
  • Общее отекание или крапивница.
  • Проблемы с сознанием или ориентацией.
  • Повторная рвота.

Как подготовиться к пляжному отдыху

Рекомендуется иметь с собой на пляже следующий набор:

  • Пластиковую карту (например, старую кредитную) для удаления щупалец.
  • Пинцет.
  • Небольшой контейнер.
  • Морскую воду и пищевую соду (в соотношении 1:1) для нейтрализации яда.
  • Антигистаминные таблетки.
  • Кортикостероидный крем.

Почему медузы стали проблемой

Увеличение численности фиолетовых медуз связано с несколькими факторами:

  • Повышение температуры морской воды из-за климатических изменений.
  • Снижение численности естественных хищников, таких как морские черепахи и крупные рыбы.
  • Изменения в морских течениях, способствующие распространению медуз к берегам.

Как избежать встречи с медузой

Чтобы минимизировать риск встречи с фиолетовой медузой:

  • Изучайте информацию о текущей ситуации на пляжах перед поездкой.
  • Избегайте купания в местах, где были замечены медузы.
  • Будьте внимательны и осматривайте воду перед заходом.
  • Не прикасайтесь к медузам, даже если они кажутся мёртвыми.

Отдых у моря должен приносить радость, а не стресс. Однако появление фиолетовых медуз в популярных районах Греции — напоминание о том, что природа порой бывает непредсказуемой. Знание того, как распознать угрозу и правильно на неё отреагировать, — лучший способ обезопасить себя и своих близких. Подготовленность, внимательность и базовые меры предосторожности помогут провести отпуск спокойно, даже если вы окажетесь рядом с этими морскими незваными гостями.

Фиолетовая медуза может быть опасной, но только для тех, кто о ней ничего не знает. А вы теперь знаете.

Уточнения

Безопасность — условия, в которых находится сложная система, когда действие внешних и внутренних факторов не приводит к процессам, которые считаются негативными по отношению к данной сложной системе в соответствии с имеющимися на данном этапе потребностям, знаниям и представлениям.

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА:), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Прокачай мозг с удовольствием: этот чай оказался чудодейственным
Наука и техника
Прокачай мозг с удовольствием: этот чай оказался чудодейственным Аудио 
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Авто
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф Аудио 
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Наука и техника
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans Аудио 
Популярное
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали

Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.

Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Почему 10-15 тысяч километров между заменами масла — это миф: узнайте правду
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Последние материалы
Он необычный, но это его делает особенным: история кота из Перми
Как новый материаль для костной ткани изменит стоматологию и хирургию
Кровяная химерия: как кишечник может стать спасением для пациентов?
Эмма Уотсон стала рулевой в гребной команде Оксфорда — главные детали
Пурпурные медузы атакуют пляжи Греции: туристов просят не трогать их
Садоводы используют смесь диатомита и горчицы для повышения урожая смородины
5 шагов, чтобы не купить квартиру с приветом от УК
Цукерберга выгнали из Белого Дома
Европа предоставит список ограничений для Израиля
Лидеры денежных переводов в Казахстан: кто на первом месте в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.