Знакомые вывески, чужие полки: что скрывают псевдо-российские магазины в Египте

Россиянка заявила: в Египте копируют вывески российских и европейских брендов

После прогулки по Хургаде российская путешественница поделилась забавной историей. Увидев вдали знакомую зелёную вывеску, она невольно улыбнулась. "Пятёрочка!" — пронеслось в голове, и сердце на мгновение наполнилось теплом воспоминаний о доме. Предвкушая встречу с чем-то родным, она зашла внутрь.

Фото: commons.wikimedia.org by X5 Retail Group, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Магазин "Пятёрочка"

Однако иллюзии быстро развеялись. Вместо привычных полок, заставленных российскими продуктами, её встретил стандартный набор египетских сувениров: арафатки, маски для плавания и дешёвая парфюмерия. Даже приветствие на русском языке и уверения продавца, что "есть всё", не смогли скрыть разочарования. На вопрос о чем-нибудь "вкусненьком" ей предложили духи.

Как оказалось, это распространённая практика в Египте. Магазины с названиями известных брендов, таких как Auchan, Zara и H&M, встречаются повсеместно. Иногда местные торговцы даже не утруждают себя оригинальностью и копируют логотипы, но за знакомыми вывесками всегда скрывается один и тот же ассортимент: подделки, статуэтки фараонов и прочие туристические товары.

Эти псевдо-российские магазины, безусловно, привлекают внимание русскоязычных туристов, тоскующих по дому. Увидев знакомое название, они надеются найти что-то родное, но в итоге сталкиваются с банальным набором сувениров, которые можно купить на каждом углу. Ностальгия сменяется разочарованием, и "частичка дома" превращается в обычную туристическую ловушку.

Уточнения

Хурга́да (также Эль-Гурдака, Эль-Хардага, араб. الغردقة‎ — произносится как [el ɣæɾˈdæʔæ] — Эль-Гарда́ка) — город на востоке Египта, расположен в африканской части Египта.

