Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летний уход за волосами: вот сколько раз в неделю нужно мыть голову
Российские банки снижают ставки. Новые возможности для покупки жилья?
Все 125 Jesko проданы — как Koenigsegg справляется с гигантским спросом?
Идеи для украшения стены над диваном: от зеркал до живых растений
Густая посадка гороха даёт больше стручков — проверено дачниками
Неожиданный гость в доме Джигана: что скрывает визит жабы?
Некоторые виды акул пожирают своих братьев ещё в утробе
Эти ошибки при готовке яиц совершают почти все — а вкус страдает каждый раз
Лучшие советы по контролю веса: они помогут обрести идеальную фигуру и здоровье

От ширины кровати до подогрева бассейна: какие стандарты должны соблюдать четырёх- и пятизвёздочные отели Египта

Что скрывают четырёх- и пятизвёздочные отели Египта: минимальные требования к комфорту
2:09
Туризм

Египетские отели, претендующие на четыре или пять звёзд, должны соответствовать определённым стандартам, которые регулируют размеры номеров, их оснащение и инфраструктуру. Эти требования, изложенные в "Критериях гостеприимства", опубликованных местной гостиничной ассоциацией, устанавливают минимальные параметры для комфортного пребывания.

Гостиничный номер
Фото: commons.wikimedia.org by Karin Jansen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиничный номер

Так, в четырёхзвездочном отеле номер должен быть не менее 24 квадратных метров, а в пятизвёздочном — не менее 28, включая ванную комнату и прихожую. При этом балконы и террасы в эту площадь не входят. Особое внимание уделяется деталям: от ширины двуспальной кровати (160 см в пятизвёздочном отеле) до высоты матраса (25 см в пятизвёздочном отеле).

В плане сервиса, начиная с четырёх звёзд, гостям доступен круглосуточный рум-сервис. В пятизвёздочных отелях вместо занавесок в душевых устанавливают защитное стекло, а количество светильников в номере должно быть не менее пяти. Требования к мини-бару схожи с турецкими стандартами.

Инфраструктура также регламентирована: в отелях 4 и 5 должно быть минимум две зоны питания, а в 5* — ещё и два бара. Питание для гостей пятизвёздочных отелей доступно круглосуточно, в то время как в четырёхзвездочных — в течение 18 часов. Наличие бассейнов обязательно для обеих категорий, при этом в пятизвёздочных отелях хотя бы один из них должен быть с подогревом.

Однако, как отмечают эксперты, официальная классификация не учитывает все факторы, влияющие на качество отдыха. Месторасположение отеля, дизайн интерьеров и другие нюансы могут существенно различаться даже в рамках одной звёздности. Поэтому при выборе отеля в Египте рекомендуется ориентироваться на ценовой сегмент, отзывы других туристов или обращаться за консультацией к опытному турагенту. Об этом сообщает "Турдом".

Уточнения

Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср / Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср / Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]) — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Садоводство, цветоводство
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь Аудио 
Моточасы важнее километража: узнайте, как продлить жизнь вашему авто
Авто
Моточасы важнее километража: узнайте, как продлить жизнь вашему авто Аудио 
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься
Домашние животные
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься Аудио 
Популярное
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали

Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.

Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое
Последние материалы
Марго Овсянникова о романе Авроры Кибы и Григория Лепса: искренность или пиар?
Лучшие советы по контролю веса: они помогут обрести идеальную фигуру и здоровье
Рейтинг самых уязвимых пород собак к диарее: какие псы в зоне риска?
Грибы, тефлон, бактерии: что вам нужно знать о мультиварках?
Нидерланды выбрали деньги вместо Украины и отказались от поддержки
Oasis взорвали Кардифф: легендарное воссоединение братьев Галлахеров после 16 лет вражды
НАТО отступает и призывает Европу учить русский язык
Почему летом проще найти работу: секреты сезонного трудоустройства
Пошаговая схема макияжа в стиле no-makeup — всего за 5 минут
Как спит кошка: позы, сигнализирующие об усталости и доверии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.