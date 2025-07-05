От ширины кровати до подогрева бассейна: какие стандарты должны соблюдать четырёх- и пятизвёздочные отели Египта

Что скрывают четырёх- и пятизвёздочные отели Египта: минимальные требования к комфорту

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Египетские отели, претендующие на четыре или пять звёзд, должны соответствовать определённым стандартам, которые регулируют размеры номеров, их оснащение и инфраструктуру. Эти требования, изложенные в "Критериях гостеприимства", опубликованных местной гостиничной ассоциацией, устанавливают минимальные параметры для комфортного пребывания.

Фото: commons.wikimedia.org by Karin Jansen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гостиничный номер

Так, в четырёхзвездочном отеле номер должен быть не менее 24 квадратных метров, а в пятизвёздочном — не менее 28, включая ванную комнату и прихожую. При этом балконы и террасы в эту площадь не входят. Особое внимание уделяется деталям: от ширины двуспальной кровати (160 см в пятизвёздочном отеле) до высоты матраса (25 см в пятизвёздочном отеле).

В плане сервиса, начиная с четырёх звёзд, гостям доступен круглосуточный рум-сервис. В пятизвёздочных отелях вместо занавесок в душевых устанавливают защитное стекло, а количество светильников в номере должно быть не менее пяти. Требования к мини-бару схожи с турецкими стандартами.

Инфраструктура также регламентирована: в отелях 4 и 5 должно быть минимум две зоны питания, а в 5* — ещё и два бара. Питание для гостей пятизвёздочных отелей доступно круглосуточно, в то время как в четырёхзвездочных — в течение 18 часов. Наличие бассейнов обязательно для обеих категорий, при этом в пятизвёздочных отелях хотя бы один из них должен быть с подогревом.

Однако, как отмечают эксперты, официальная классификация не учитывает все факторы, влияющие на качество отдыха. Месторасположение отеля, дизайн интерьеров и другие нюансы могут существенно различаться даже в рамках одной звёздности. Поэтому при выборе отеля в Египте рекомендуется ориентироваться на ценовой сегмент, отзывы других туристов или обращаться за консультацией к опытному турагенту. Об этом сообщает "Турдом".

Уточнения

Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср / Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср / Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]) — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

