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Почему командир экипажа всегда сидит слева: секрет, который знают только профессионалы

Почему командир экипажа всегда слева: объяснение экспертов авиации
1:01
Туризм

Задумывались ли вы, почему в самолёте командир экипажа всегда занимает левое кресло? Это не просто прихоть или удобство, а исторически сложившаяся практика, уходящая корнями в первые годы развития авиации.

Кабина пилота
Фото: airliners.net by Mohammadreza Farhadi Aref, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кабина пилота

Дело в том, что большинство самолётов при взлёте испытывают небольшое смещение влево, обусловленное аэродинамическими особенностями и вращением турбин, поэтому пилоту, особенно в момент руления и отрыва от земли, крайне важен хороший обзор именно с левой стороны, чтобы чётко видеть край взлётно-посадочной полосы.

Кроме того, важные элементы управления в кабине, как правило, расположены между креслами. Находясь слева, капитан может держать штурвал левой рукой, а правой — контролировать тягу двигателей и другие критически важные системы. Такое расположение позволяет ему оперативно реагировать на любые изменения и быстро брать ситуацию под контроль. Об этом сообщает "Рамблер".

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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