Тайны под землёй: что скрывает подземный лабиринт венгерского замка Шюмег

Средневековые секреты: что скрывают туннели под замком Шюмег?

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

У подножия гор Бакони возвышается величественный замок Шюмег. Его мощные стены — лишь часть его истории. Под ними, словно корни древнего дерева, простирается сеть таинственных туннелей, окутанных легендами и до сих пор не до конца изученных.

Фото: commons.wikimedia.org by Unknown author, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Замок Шюмег

Эти подземные лабиринты — не просто инженерное решение средневековья. Они — свидетели осад и интриг, шёпота заговоров и надежды на спасение. Предания гласят, что один из ходов вёл к самой городской площади, позволяя защитникам замка поддерживать связь с горожанами даже в самые тёмные времена. Лишь избранные знали секрет входа, спрятанного в укромном уголке крепости. Этот тайный путь мог стать последней надеждой на выживание.

Местные жители рассказывают истории о гулких шагах в темноте, о призраках прошлого, блуждающих по каменным коридорам. Каждое новое открытие археологов — лишь фрагмент огромной мозаики, раскрывающей историю замка и города.

Под Шюмегом — не просто один тоннель, а целая система, многоуровневый лабиринт, каждый ход которого имел своё предназначение. Одни служили для отступления, другие — для хранения припасов и оружия. Возможно, эти искусственные ходы были соединены с естественными пещерами, что облегчало их строительство и расширение.

Легенды утверждают, что в этих подземных убежищах спрятаны сокровища замка и важные исторические документы. Эти рассказы, передаваемые из поколения в поколение, добавляют загадочности и очарования Шюмегу.

Многие туннели засыпаны или обрушены, что делает их исследование сложной задачей, но поиски продолжаются. Современные технологии, такие как георадар, позволяют заглянуть вглубь земли и получить более точное представление о подземных тайнах замка. Открытие и сохранение этих утраченных ходов — не только археологический интерес, но и вклад в сохранение исторического наследия Шюмега.

Уточнения

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: «Страна венгров, венгерская страна» — magyar (мо́дёр) «венгерская» и ország (о́рсаг) «страна») — государство в Центральной Европе.

