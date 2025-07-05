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Власти Хорватии предупредили туристов: не трогайте это в море

Хорватские экологи сообщили: буи помогают сохранить популяцию чешуйчатой косолапы
0:54
Туризм

Собираетесь отдохнуть в Хорватии? Обратите внимание на Адриатическое море! Там можно встретить необычные жёлтые буи, к которым лучше не приближаться. Эти буи — часть важного проекта по спасению редкого вида: чешуйчатой косолапы, самой крупной мидии в хорватских водах, находящейся под угрозой исчезновения.

Пляж в Хорватии
Фото: commons.wikimedia.org by Nick Savchenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пляж в Хорватии

Местная природоохранная организация установила эти буи, чтобы помочь молодым мидиям закрепиться и вырасти. Они надеются, что специальные сети, прикреплённые к буям, помогут восстановить популяцию.

Поэтому, если вы увидите жёлтый буй с табличкой "ne dirajte" ("не трогай"), пожалуйста, не прикасайтесь к нему и тем более не привязывайте к нему свою лодку. Помните, что ваше уважение к этим буям — это вклад в сохранение уникальной морской экосистемы Хорватии.

Уточнения

Хорва́тия (хорв. Hrvatska [xř̩ʋaːtskaː]), официально — Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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