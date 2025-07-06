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Сколько стоит день отпуска: рейтинг самых затратных городов России

Карманные расходы на курортах: где в России отдыхать дороже всего
2:33
Туризм

По данным последнего аналитического исследования, Сочи, Анапа и курорт Белокуриха в Алтайском крае стали лидерами по величине ежедневных карманных расходов среди всех российских направлений для летнего отдыха.

Яхта
Фото: flickr.com by ╚ DD╔, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Яхта

В Сочи, например, отдыхающему в среднем требуется 2 482 рубля в день только на личные траты — не считая жилья и дороги.

Анапа и Белокуриха не сильно отстают — они также вошли в тройку самых затратных курортов. При этом популярные направления Ялта и Владивосток тоже попали в рейтинг: поездка в Ялту длится обычно около 12 дней, а ежедневные расходы там составляют в среднем 2 020 рублей на человека.

Владивосток, хоть и несколько дешевле — 1 533 рубля в сутки — компенсирует это продолжительностью отдыха: в среднем туристы остаются там на две недели.

Интересно, что наибольшее число летних путешественников приходится на жителей крупных городов и экономически активных регионов. Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Свердловская область и Краснодарский край формируют до половины всех внутренних поездок по стране в летний период.

Это говорит о том, что именно в этих регионах сосредоточен основной спрос на отпуск внутри России.

Что делает это исследование особенно ценным — так это использование современных технологий. Сбор и анализ данных проводились с применением инструментов искусственного интеллекта. Специализированные алгоритмы помогли не только определить, где россияне тратят больше всего, но и спрогнозировать, какие направления нуждаются в развитии инфраструктуры.

Эти технологии уже активно используются банками и компаниями для стратегического планирования — например, при открытии новых филиалов, установке банкоматов, планировании инвестиционного строительства и даже в вопросах жилищного кредитования. Благодаря этому подходу удается учитывать не только сухие цифры, но и поведенческие особенности потребителей.

Итоги исследования позволяют не только планировать бюджеты на отпуск, но и помогают бизнесу и государству делать туризм комфортнее, доступнее и разумнее. Так что теперь, отправляясь на море или в горы, мы не только отдыхаем, но и участвуем в формировании цифрового портрета туриста нового поколения.

Уточнения

Белоку́риха — город в Алтайском крае России. Образует городской округ город Белокуриха. Город-курорт федерального значения.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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