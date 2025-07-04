Как ночной поезд изменит ваше представление о путешествиях: уникальная возможность пробуждения в новом городе

Ночной поезд между Парижем и Барселоной — это не просто транспорт, а возвращение романтики железных дорог, когда путешествие становится частью приключения.
С 1 июля 2025 года ночной поезд вновь соединит Париж и Барселону, предлагая путешественникам уникальную возможность проснуться в другом городе, не покидая комфорта спального вагона. Этот маршрут стал результатом сотрудничества между французской SNCF и испанской Renfe, стремящихся возродить популярность ночных поездов в Европе.
Поезд оснащён современными спальными вагонами, предлагая различные варианты размещения: от купе на одного до семейных отсеков. Пассажиры могут насладиться ужином в вагоне-ресторане, а затем отдохнуть в уютной атмосфере, слушая стук колёс.
В условиях растущей обеспокоенности экологией, ночные поезда становятся отличной альтернативой авиаперелётам. Они позволяют сократить выбросы CO₂ и снизить нагрузку на окружающую среду, не жертвуя комфортом и временем.
Поезд отправляется из Парижа вечером и прибывает в Барселону утром, позволяя пассажирам максимально эффективно использовать своё время. Билеты уже доступны для бронирования на официальных сайтах SNCF и Renfe.
Желе́зная доро́га — дорога с рельсовыми путями, предназначенная для передвижения железнодорожного подвижного состава.
SNCF (аббр. от фр. Société Nationale des Chemins de fer Français, с фр. — "Национальное общество французских железных дорог") — государственное предприятие, оператор железнодорожных перевозок во Франции; также работает в сфере городского транспорта и логистики во Франции и других странах.
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