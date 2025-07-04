Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Жуков заявил: ставки аренды в Москве растут в САО и НАО — до 20%
Почему одышка у молодых может стать сигналом о проблемах с сосудами?
Палисандр делает сад прохладнее, чище и красивее — без лопаты и граблей
5 смертельных ошибок, из-за которых ваша АКПП может сломаться раньше времени
Рецепт малосольных огурцов с горчицей: готовим быстро и просто
Что скрывает молоко от коров, которых кормили конопляными отходами?
США обсуждают снятие энергетических санкций с России — станет ли это реальностью?
Стала известна причина смерти великого актёра Майкла Мэдсена
Манижа и её возвращение: вопросы Мизулиной остаются без ответов

Как ночной поезд изменит ваше представление о путешествиях: уникальная возможность пробуждения в новом городе

Когда отправляется ночной поезд из Парижа в Барселону? Все детали
1:29
Туризм

Ночной поезд между Парижем и Барселоной — это не просто транспорт, а возвращение романтики железных дорог, когда путешествие становится частью приключения.

ночной поезд
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
ночной поезд

Возрождение железнодорожной романтики

С 1 июля 2025 года ночной поезд вновь соединит Париж и Барселону, предлагая путешественникам уникальную возможность проснуться в другом городе, не покидая комфорта спального вагона. Этот маршрут стал результатом сотрудничества между французской SNCF и испанской Renfe, стремящихся возродить популярность ночных поездов в Европе.

Комфорт и удобство в пути

Поезд оснащён современными спальными вагонами, предлагая различные варианты размещения: от купе на одного до семейных отсеков. Пассажиры могут насладиться ужином в вагоне-ресторане, а затем отдохнуть в уютной атмосфере, слушая стук колёс.

Экологичная альтернатива

В условиях растущей обеспокоенности экологией, ночные поезда становятся отличной альтернативой авиаперелётам. Они позволяют сократить выбросы CO₂ и снизить нагрузку на окружающую среду, не жертвуя комфортом и временем.

Расписание и билеты

Поезд отправляется из Парижа вечером и прибывает в Барселону утром, позволяя пассажирам максимально эффективно использовать своё время. Билеты уже доступны для бронирования на официальных сайтах SNCF и Renfe.

Уточнения

Желе́зная доро́га — дорога с рельсовыми путями, предназначенная для передвижения железнодорожного подвижного состава.

SNCF (аббр. от фр. Société Nationale des Chemins de fer Français, с фр. — "Национальное общество французских железных дорог") — государственное предприятие, оператор железнодорожных перевозок во Франции; также работает в сфере городского транспорта и логистики во Франции и других странах.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Экономика и бизнес
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана Аудио 
Ошибка при выборе авто: 6 двигателей, которые стоит избегать
Авто
Ошибка при выборе авто: 6 двигателей, которые стоит избегать Аудио 
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Красота и стиль
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025 Аудио 
Популярное
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых

Устали от назойливых мух? Откройте для себя неожиданный способ избавиться от них с помощью огурца. Этот натуральный репеллент отпугнет насекомых без химии.

Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников
Как сода спасает помидоры: 2 невероятных рецепта, которые должны быть у каждого дачника
Эти 7 двигателей проедут 500 000 км — вы удивитесь их надёжности
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Жесткая правда дикой природы: почему бабуины воруют львят для выживания
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы
Документальный фильм 'Мумия': разрушение Красной площади как путь к раю?
Документальный фильм 'Мумия': разрушение Красной площади как путь к раю?
Последние материалы
5 смертельных ошибок, из-за которых ваша АКПП может сломаться раньше времени
Рецепт малосольных огурцов с горчицей: готовим быстро и просто
Что скрывает молоко от коров, которых кормили конопляными отходами?
США обсуждают снятие энергетических санкций с России — станет ли это реальностью?
Стала известна причина смерти великого актёра Майкла Мэдсена
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности
Манижа и её возвращение: вопросы Мизулиной остаются без ответов
Косметические лайфхаки для зрелой кожи: как использовать консилер правильно
Как безопасно спилить дерево на дачном участке: советы опытных садоводов
Отношения между Украиной и Венгрией накаляются: что стоит за новым конфликтом?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.