Как ночной поезд изменит ваше представление о путешествиях: уникальная возможность пробуждения в новом городе

Когда отправляется ночной поезд из Парижа в Барселону? Все детали

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ночной поезд между Парижем и Барселоной — это не просто транспорт, а возвращение романтики железных дорог, когда путешествие становится частью приключения.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use ночной поезд

Возрождение железнодорожной романтики

С 1 июля 2025 года ночной поезд вновь соединит Париж и Барселону, предлагая путешественникам уникальную возможность проснуться в другом городе, не покидая комфорта спального вагона. Этот маршрут стал результатом сотрудничества между французской SNCF и испанской Renfe, стремящихся возродить популярность ночных поездов в Европе.

Комфорт и удобство в пути

Поезд оснащён современными спальными вагонами, предлагая различные варианты размещения: от купе на одного до семейных отсеков. Пассажиры могут насладиться ужином в вагоне-ресторане, а затем отдохнуть в уютной атмосфере, слушая стук колёс.

Экологичная альтернатива

В условиях растущей обеспокоенности экологией, ночные поезда становятся отличной альтернативой авиаперелётам. Они позволяют сократить выбросы CO₂ и снизить нагрузку на окружающую среду, не жертвуя комфортом и временем.

Расписание и билеты

Поезд отправляется из Парижа вечером и прибывает в Барселону утром, позволяя пассажирам максимально эффективно использовать своё время. Билеты уже доступны для бронирования на официальных сайтах SNCF и Renfe.

Уточнения

Желе́зная доро́га — дорога с рельсовыми путями, предназначенная для передвижения железнодорожного подвижного состава.



SNCF (аббр. от фр. Société Nationale des Chemins de fer Français, с фр. — "Национальное общество французских железных дорог") — государственное предприятие, оператор железнодорожных перевозок во Франции; также работает в сфере городского транспорта и логистики во Франции и других странах.

