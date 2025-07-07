Собаки лают, камеры следят, но люди улыбаются: как в Мексике уживаются с тревогой

Побывавшая в Мексике россиянка поделилась в личном блоге своими впечатлениями от местного быта и безопасности жилья.
Она отметила, что дома в Мексике, несмотря на закрытость на засовы и решётки, охраняются не только камерами и собаками.
"Прутья на дверях, на окнах, даже на вентиляции. Мексика в клетке", — описала туристка, добавив, что такая защищённость напоминает российскую, но с важным отличием.
По её мнению, в Мексике люди открыто признают страх и объясняют необходимость защиты, тогда как в России решётки на окнах часто ставят "на всякий случай", при этом люди избегают общения с соседями, живя в постоянном подозрении.
"Россия и Мексика — страны с заборами в голове. Но только в Мексике под забором — праздник, а у нас, как правило, серый понедельник", — подытожила путешественница.
Ме́ксика — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.