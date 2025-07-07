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Собаки лают, камеры следят, но люди улыбаются: как в Мексике уживаются с тревогой

Туристка сравнила Мексику и Россию: заборы есть везде, но настроение разное
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Туризм

Побывавшая в Мексике россиянка поделилась в личном блоге своими впечатлениями от местного быта и безопасности жилья.

Флаг Мексики
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mendoza, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Мексики

Она отметила, что дома в Мексике, несмотря на закрытость на засовы и решётки, охраняются не только камерами и собаками.

"Прутья на дверях, на окнах, даже на вентиляции. Мексика в клетке", — описала туристка, добавив, что такая защищённость напоминает российскую, но с важным отличием.

По её мнению, в Мексике люди открыто признают страх и объясняют необходимость защиты, тогда как в России решётки на окнах часто ставят "на всякий случай", при этом люди избегают общения с соседями, живя в постоянном подозрении.

"Россия и Мексика — страны с заборами в голове. Но только в Мексике под забором — праздник, а у нас, как правило, серый понедельник", — подытожила путешественница.

Уточнения

Ме́ксика — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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