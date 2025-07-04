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Банановый пляж: место с нелепым названием, которое покорило весь мир

Секрет уединённого рая на Пхукете: почему Банановый пляж попал в топ мирового рейтинга пляжей
1:13
Туризм

Иногда название может ввести в заблуждение. Услышав о Банановом пляже, можно представить себе что угодно — но только не одно из самых красивых мест на планете. А между тем, именно он занял второе место в мировом рейтинге пляжей по версии Travellers' Choice Best of the Best от Tripadvisor.

пляж в Сардинии
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
пляж в Сардинии

Находится этот тропический оазис в северной части Пхукета, Таиланд, и, несмотря на свое игривое название, впечатляет с первого взгляда. Небольшой, укромный и безлюдный, он предлагает кристально чистую воду, идеальную для снорклинга и каякинга, а также белоснежный песок и живописную береговую линию, скрытую от туристического шума.

Добраться до пляжа можно по лесной тропе длиной около 150 метров — лёгкое приключение, которое только усиливает ощущение уединения. На территории есть всё необходимое: два ресторана с местной кухней, тень от пальм и бирюзовая гладь, в которой хочется раствориться навсегда.

Этот пляж — яркое напоминание о том, что не стоит судить о местах по их названиям. Банановый пляж — это рай под маской забавного имени.

Уточнения

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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