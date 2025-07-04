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Летающее такси в Абу-Даби: как 10 минут изменят ваш путь из аэропорта

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1:45
Туризм

В ближайшем будущем путь из аэропорта в центр Абу-Даби может занять всего 10 минут — и всё благодаря новому виду транспорта, который звучит как из научной фантастики. В столице ОАЭ готовятся к запуску летающего такси Midnight, разработанного американской компанией Archer Aviation.

ОАЭ Самолёт
Фото: Emirates Airbus A340-300; A6-ERQ@ZRH;26.02.2008/502bc by Aero Icarus from Zürich, Switzerland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/6.0/
ОАЭ Самолёт

Этот полностью электрический летательный аппарат рассчитан на четырёх пассажиров и одного пилота. Он способен преодолевать расстояния до 80 километров на одном заряде.

Проще говоря, это компактный и экологичный воздушный транспорт для городских маршрутов, где на кону — минуты и скорость.

Проект обещает кардинально изменить привычный ритм передвижения. Абу-Даби планирует стать одним из первых городов мира, где подобные такси будут использоваться на регулярной основе. Цель амбициозна, но вполне реальна: начать перевозки уже в 2026 году.

Идея заключается в том, чтобы пассажиры могли быстро и без пробок добираться из ключевых точек, например, из аэропорта в центр города.

Такое воздушное такси не просто укоротит дорогу, а буквально поднимет её в воздух, освобождая улицы от дополнительного трафика и сокращая время в пути до 10–15 минут.

Подобные разработки появляются во многих странах, но Абу-Даби делает уверенные шаги к внедрению таких решений в повседневную жизнь.

Инфраструктура, инвестиции и технологии здесь готовы к запуску — осталось дождаться финальных тестов и сертификаций. Город будущего в прямом смысле поднимается в небо.

Уточнения

А́бу-Да́би  (араб. أَبو ظَبِي‎ ) — столица Объединённых Арабских Эмиратов и эмирата Абу-Даби. Политический, промышленный, торговый и культурный центр страны, его вклад в ВВП ОАЭ превышает 56 % (2008). В городе проживает президент ОАЭ, который является членом семьи Аль Нахайян.  

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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