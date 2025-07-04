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Как скриншот спас путешественника от паники в аэропорту — его опыт должен знать каждый

Телефон подвёл в самый ответственный момент: простой лайфхак избавил туриста от паники за границей
2:04
Туризм

Когда вы оказываетесь в аэропорту другой страны без связи и интернета — это может превратиться в настоящий кошмар. Именно в такой ситуации оказался один заядлый путешественник, и простая привычка, которую он завёл перед полётом, буквально спасла его от паники.

Телефон
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Телефон

Он рассказал, как однажды приземлился в Стамбуле и внезапно понял, что его eSIM не работает.

Без интернета он не мог вызвать такси или даже подключиться к Wi-Fi — доступ к нему требовал SMS-верификации, а это стало невозможным без мобильной сети.

"Перед поездкой я сделал скриншот маршрута до моего отеля и загрузил карту города в Google Maps в автономном режиме.
Честно говоря, я сделал это без особого энтузиазма, но только благодаря этому я не застрял и не запаниковал. Серьезно, скачайте карту. Это займет 20 секунд и всегда будет работать", — заявляет один из пользовательей.

Этот простой шаг избавил его от множества проблем. В комментариях под постом другие пользователи делились похожими историями: кто-то советовал активировать eSIM заранее, кто-то рекомендовал использовать офлайн-навигационные приложения — Google Maps, и другие.

"То же самое, чувак. eSIM могут работать с перебоями, особенно за границей. Автономные карты тоже меня спасли, никогда не доверяйте Wi-Fi в аэропорту или мобильному интернету в первый день", — добавил другой пользователь.

Путешественник также посоветовал делать скриншоты важных указателей в аэропорту, информации о таможне и адреса отеля на местном языке.

"Это занимает 30 секунд и помогает снять стресс, особенно после долгого перелёта, когда мозг работает на пределе", — отметил пользователь.

Иногда простые действия до вылета могут сэкономить вам часы головной боли и волнения. И хотя кажется, что "авось всё сработает”, лучше быть готовым к непредсказуемым моментам.

Уточнения

eSIM (встроенная универсальная карта с интегральной схемой (eUICC)) — форма программируемой SIM-карты, которая встроена непосредственно в устройство. В приложениях «машина-машина» (M2M), где нет необходимости менять SIM-карту, это позволяет избежать необходимости в разъёме, что повышает надёжность и безопасность сети, а также снижает требования к пространству, поскольку больше не требуется относительно громоздкий разъём, — а это увеличивает гибкость конструкции.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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