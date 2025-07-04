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Крэш-Боут: неизвестная история пляжа, который станет вашим любимым местом на Карибах

Белоснежный песок и морские черепахи: что скрывает пляж Крэш-Боут в Пуэрто-Рико
Туризм

Пляжи Пуэрто-Рико — это настоящий рай для путешественников. Белоснежный песок, прозрачная вода Карибского моря и бескрайние тропические пейзажи создают идеальные условия для отдыха.

Пуэрто-Рико, Крэш-Боут
Фото: commons.wikimedia.org by José Espanca, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Пуэрто-Рико, Крэш-Боут

Один из самых популярных пляжей — Крэш-Боут, расположенный на западном побережье острова недалеко от города Агуадилья. Этот пляж привлекает не только своей природной красотой, но и историей, уходящей корнями в Вторую мировую войну.

Пляж получил своё имя благодаря военному прошлому. Во время войны ВВС США построили здесь пирс, с которого эвакуировались экипажи сбитых бомбардировщиков.

Сейчас его остатки лежат под водой и превратились в искусственный риф, на котором обитают радужные скалярии, рыбы-попугаи и рыбки-сержанты.

Крэш-Боут — отличное место для отдыха, и не только благодаря живописным видам. На пляже можно найти развлечения на любой вкус. Для любителей подводного мира — идеальные условия для снорклинга и дайвинга.

Здесь встречаются морские черепахи, скаты и даже мурены, а старый пирс и риф Эль-Натурал являются настоящими жемчужинами для подводных исследований.

Для тех, кто предпочитает более активный отдых, на пляже есть зона для прыжков с пирса, а вечерами здесь звучит живая музыка, создающая атмосферу настоящей пляжной вечеринки.

Для того чтобы насладиться отдыхом без лишних забот, не забудьте взять с собой полотенца, солнцезащитный крем, водонепроницаемую камеру и шляпу. Если у вас нет шезлонга или зонта, они доступны для аренды за небольшую плату.

Также на пляже есть фудтраки, где можно попробовать местные блюда — такие как тостонес и пинчос. Это идеальное место, чтобы по-настоящему насладиться карибской атмосферой.

Если вы не хотите возвращаться в Сан-Хуан, можете остаться на ночь в одном из отелей поблизости, таких как Crashboat Villa by the Sea или La Bella Noni B&B, где вас ждут комфортные условия для отдыха в тени пальм.

Уточнения

Содру́жество Пуэ́рто-Ри́ко (англ. Commonwealth of Puerto Rico) — зависимая от США территория со статусом "неинкорпорированной организованной территории" (находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью); действие Конституции США на территории ограничено; верховная власть принадлежит Конгрессу США, но территория имеет систему самоуправления.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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