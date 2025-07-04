За одним флиртом могут последовать серьезные последствия — истории с круизов

Иллюзионист поведал об опасной стороне работы на круизах: флирт под запретом

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Флирт сотрудников круизных лайнеров с пассажирами может привести к увольнению.

Фото: flickr.com by Tony Hisgett, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Круизный лайнер

Иллюзионист Люк Оси, имеющий опыт работы на круизных судах, поделился этой информацией в вирусном ролике, отвечая на вопрос подписчика о том, что происходит, когда пассажиры проявляют излишнее внимание к членам экипажа.

Оси пояснил, что опытные сотрудники стараются избегать ситуаций, когда пассажиры начинают флиртовать. Они поддерживают разговор, но не отвечают взаимностью, чтобы не провоцировать дальнейшее развитие событий. Флирт с пассажиром может повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до увольнения и высадки с корабля в ближайшем порту.

По словам Оси, в большинстве случаев сотрудники вежливо отклоняют ухаживания, осознавая риск потери работы. Он подчеркнул, что даже подозрение в интимной связи с пассажиром может привести к немедленному расторжению контракта. Оси утверждал, что настолько серьезно относится к этому правилу, что даже вмешивался, когда видел, как другие члены экипажа флиртуют с гостями, напоминая им о возможных последствиях.

Согласно политике компании P&O Cruises, любые нежелательные знаки внимания или попытки завязать интимные отношения с пассажирами рассматриваются как нарушение кодекса поведения и могут привести к увольнению. В некоторых случаях такие действия могут быть расценены как уголовное преступление, что влечет за собой арест.

Членам экипажа также запрещено приглашать пассажиров в свои каюты, за исключением случаев, когда отношения между сотрудником и гостем существовали до посадки на борт, о чем необходимо уведомить руководство, пишет nypost.

Уточнения

Фли́рт или коке́тство (англ. flirt) — форма социального и сексуального поведения, включающая язык тела, устное или письменное общение между людьми. Он используется для выражения интереса к более глубоким отношениям и развлечениям. Человек может флиртовать, демонстрируя желание увеличить близость, часто через игривость, иронию или двусмысленность.



