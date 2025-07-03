Гидромассаж, сауна или инфракрасная кабина: что даст наибольшую пользу?

Гидромассаж против традиционной сауны: что выбрать для лучшего результата?

2:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если ваш отель предлагает такие удобства, как сауна, джакузи или набирающая популярность инфракрасная кабина, то, вполне вероятно, вы предпочтете проводить время там, а не в тренажерном зале, особенно во время отпуска.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info термальный источник

Все три вида термотерапии, использующие повышенные температуры для стимуляции физиологических процессов, предположительно улучшают кровообращение, снижают артериальное давление, уменьшают воспаление и поддерживают иммунную систему, хотя исследования в этой области ограничены.

Однако, до недавнего времени не проводились исследования, направленные на определение того, какой из этих трех видов теплового воздействия наиболее полезен для здоровья.

Чтобы ответить на этот вопрос, группа исследователей сравнила воздействие гидромассажной ванны, традиционной сауны и инфракрасной сауны на группу здоровых мужчин и женщин.

Результаты показали, что погружение в горячую воду наиболее эффективно повышает внутреннюю температуру тела, что является ключевым стимулом для последующих реакций.

Повышение температуры тела, в свою очередь, способствует усилению кровотока, а само движение крови по сосудам благотворно влияет на их здоровье.

Ученые объясняют это тем, что при погружении в воду тепло рассеивается менее эффективно, чем при контакте с воздухом, когда тело охлаждается за счет потоотделения. Под водой потовые железы работают менее эффективно.

Для получения долгосрочной пользы от гидромассажной ванны, как и в случае с физическими упражнениями, необходимо соблюдать регулярность и умеренность.

Регулярное воздействие тепловых нагрузок может положительно сказаться на здоровье, при условии, что не будет чрезмерным. А если вы сможете разделить это время с друзьями или посвятить его медитации, то эффект будет еще более ощутимым, пишет nypost.

Уточнения

Теплолече́ние — метод физиотерапии, заключающийся в дозированном воздействии тепла на организм пациента.



