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Почему опытные путешественники берут багаж без лишних украшений — это может спасти вашу поездку

Как не повредить чемодан в аэропорту: советы стюардесс по упаковке чемоданов
2:24
Туризм

Каждый путешественник знает, как важно правильно подготовить свой багаж, чтобы избежать проблем в аэропорту. Но есть вещи, о которых мы часто не задумываемся, а они могут сыграть решающую роль.

Аэропорт
Фото: commons.wikimedia.org by Oxfordian Kissuth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Аэропорт

Как избежать проблем с багажом на рейсах

Сотрудник службы обработки багажа по имени Джон Смит предупредил, что привязанные к ручке чемодана ленты могут помешать его автоматическому сканированию.

"Если сумка не может быть отсканирована, она может попасть в зону ручной обработки, что может повлиять на её отправку", — объяснил он.

Поэтому лучше обойтись без дополнительных украшений на чемодане.

Он также порекомендовал путешественникам снимать старые наклейки с багажа, чтобы избежать путаницы, а ещё поставить чемодан колёсами вверх. Это поможет избежать повреждений.

А вот с закусками будьте осторожны

"Никогда не кладите марципан в багаж, его плотность похожа на взрывчатые вещества, и вас могут вызвать на досмотр", — предупреждают сотрудники.

Так что, если не хотите попасть в неудобную ситуацию, лучше оставить марципан дома.

Другие эксперты по авиаперевозкам также дают советы по выбору багажа., стюардесса с 16-летним стажем Эмили Кларк, утверждает, что чемоданы с жёстким корпусом — не лучший выбор.

"Тканевые чемоданы более прочные и менее подвержены повреждениям под давлением других сумок", — пояснила она.

Она также рекомендует выбирать яркие сумки, чтобы было легче найти свой багаж. Но вот белые чемоданы лучше не брать, так как они быстро теряют свой вид.

Кроме того, два колеса, а не четыре, — это более стабильный вариант для багажа. Не забывайте, что ваше путешествие начнётся с правильной подготовки чемодана.

А что делать, если багаж потерян, задержан или повреждён? В таких случаях важно сразу обратиться к представителям авиакомпании.

Багаж можно отследить, и, если его найдут, доставят к вам домой. Если сумка потеряна навсегда, авиакомпания обязана возместить её стоимость в пределах своей ответственности.

Однако имейте в виду, что авиакомпании не покрывают убытки за повреждения, вызванные неправильной упаковкой или хрупкими предметами в багаже.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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