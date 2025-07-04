Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Макияж, который переживёт +30°C: 5 шагов, чтобы не выглядеть уставшей к обеду
Шарф и веник: какую тайну скрывает Волочкова в своих новых фото?
Уникальная способность тенреков: как млекопитающие ведут себя, как рептилии?
Прыжки на скакалке: сжигаем жир быстрее, чем на беговой дорожке
Крипто-банк Erebor: чем поражает его команда инвесторов?
Обломок метеорита из Джорджии изучают в музее наук после мощного взрыва
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Десерт без молока: готовим веганское мороженое с экзотическим вкусом
Польза у него мощная — и побочные эффекты тоже: скрытые риски самого полезного фрукта

Покорите души планеты: секреты восхождения на итальянские вулканы, о которых не расскажут туристы

Стромболи, Везувий, Этна: 5 вещей, которые могут спасти вам жизнь при восхождении на вулкан в Италии
2:14
Туризм

Восхождение на действующий вулкан — это как встреча с самой душой планеты. Это шанс заглянуть в её недра, почувствовать мощь Земли. Вулканическая активность в Италии особенно сильна, на стыке Африканской и Евразийской плит находятся такие знаменитые вулканы, как Этна, Везувий и Стромболи.

Этна
Фото: Flickr by gnuckx, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Этна

Но, несмотря на их опасность, путешествие на эти вулканы возможно и безопасно — если соблюдать правила.

На Этну можно подняться с юга, где маршрут более удобен для туристов, или с севера, где тропы менее популярны. Лучшее время для восхождения — весна и осень, когда погода идеальна, а туристов меньше.

Для того чтобы попасть на Этну, стоит воспользоваться канатной дорогой и автобусом, а затем — выбрать один из маршрутов с гидом. Это позволит избежать случайных травм и заблуждений, так как маршрут не всегда хорошо обозначен.

Везувий, хоть и значительно меньше по высоте, не менее знаменит — он стал причиной трагедий, таких как уничтожение Помпей.

Сейчас, несмотря на отсутствие активных извержений, вулкан всё ещё требует осторожности. Лучшая тропа для прогулок — Гран-Коно, но если вы хотите более острых ощущений, выберите маршрут «Долина ада».

Стромболи — самый маленький из вулканов, но его активность захватывает дух: каждый 10–20 минут происходит взрыв. И если вы хотите увидеть лаву в её величии, ночной поход — ваш лучший выбор.

Лучше всего приезжать на остров хотя бы на пару дней, чтобы насладиться не только восхождением, но и атмосферой острова.

Какие вещи стоит взять с собой на вулкан? Это зависит от сезона и маршрута, но среди обязательных предметов — куртка, прочные ботинки и фонарик. Особенно важно иметь с собой достаточно воды, ведь на высоте может быть сложно дышать.

Эти вулканы — не просто природные явления, а настоящие силы, которые можно увидеть вживую, соблюдая правила безопасности.

Они вдохновляют, пугают и восхищают, но стоят того, чтобы их увидеть.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы
Домашние животные
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы Аудио 
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников
Садоводство, цветоводство
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников Аудио 
Разгоняем метаболизм: ключ к эффективному похудению с утренними ритуалами
Красота и стиль
Разгоняем метаболизм: ключ к эффективному похудению с утренними ритуалами Аудио 
Популярное
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых

Устали от назойливых мух? Откройте для себя неожиданный способ избавиться от них с помощью огурца. Этот натуральный репеллент отпугнет насекомых без химии.

Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Ошибка при выборе авто: 6 двигателей, которые стоит избегать
Эти 7 двигателей проедут 500 000 км — вы удивитесь их надёжности
Жесткая правда дикой природы: почему бабуины воруют львят для выживания
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар
Этот человек превратил факультет журналистики МГУ в оазис свободы — как ему это удалось в советскую эпоху Юлиана Погосова Итоги удара по ТЦК в Полтаве 2 жертвы и 47 раненых — что об этом думают украинцы? Любовь Степушова Секрет древнего гимна: как ИИ вернул голос тысячелетнему тексту Игорь Буккер
Как сода спасает помидоры: 2 невероятных рецепта, которые должны быть у каждого дачника
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Последние материалы
Обломок метеорита из Джорджии изучают в музее наук после мощного взрыва
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Десерт без молока: готовим веганское мороженое с экзотическим вкусом
Стромболи, Везувий, Этна: 5 вещей, которые могут спасти вам жизнь при восхождении на вулкан в Италии
Польза у него мощная — и побочные эффекты тоже: скрытые риски самого полезного фрукта
Главный враг сушки белья: почему вещи не сохнут и как это исправить
40% людей продолжает верить в детокс: разоблачаем мифы
Макияж губ, который добавляет возраст: как избежать эффекта смазанного карандаша?
Эффективные меры против колорадского жука: 4 совета для садоводов
Шарлиз Терон делится опытом харассмента на пробах: имя режиссера остается в секрете
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.