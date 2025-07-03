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Чем отдыхающие шокируют на пляже: 92% удивили своими поступками — но один факт особенно поражает!

92% отдыхающих ведут себя неподобающе на пляже — что именно шокирует
1:34
Туризм

Новое исследование, проведенное Beach. com, выявило, что 92% американцев демонстрируют на пляжах нежелательное поведение, включая установку палаток в непосредственной близости от других отдыхающих и прослушивание громкой музыки. Однако, как выяснилось, это далеко не самые возмутительные поступки.

Блондинка топлес, загорающая на пляже
Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Блондинка топлес, загорающая на пляже

Опрос показал, что значительная часть респондентов справляет нужду прямо в океане, около 70% отдыхающих

При этом 18% опрошенных считают такое поведение неприемлемым, хотя, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности.

Среди других распространенных нарушений — употребление спиртных напитков в местах, где это запрещено (49%), и воровство песка или ракушек (38%).

Почти треть респондентов осознают, что их громкая музыка мешает окружающим, но не собираются делать тише.

Также исследование показало, что около 20% американцев курят на пляже, несмотря на то, что это может вызывать дискомфорт у других отдыхающих.

Большинство опрошенных (82%) считают мусор, оставленный другими на пляже, наиболее раздражающим фактором, но при этом каждый четвертый признался, что сам иногда мусорит.

Интересно, что люди старшего возраста, как правило, ведут себя на пляже более сдержанно, чем представители поколения Z (30%), которые чаще других демонстрируют непристойное поведение, пишет nypost.

Уточнения

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра. Пляж образуется в результате аккумуляции наносов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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