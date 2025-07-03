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Горы и пляжи Гэрлока: откройте для себя шотландский рай с уникальными пейзажами

Туризм в Гэрлоке: как сделать ваше путешествие незабываемым
2:58
Туризм

Шотландия известна своими величественными пейзажами и увлекательным наследием, но в этом уголке мира есть ещё одно чудо — приморская деревня Гэрлок. Она будто скрывает в себе настоящие природные тайны, и если вы когда-нибудь отправитесь вдоль Северного побережья 500, вы точно не сможете не заметить её. Гэрлок — это маленькое, но очень живописное место на севере Шотландии, всего в 230 милях от Эдинбурга.

Гэрлок, Шотландия
Фото: commons.wikimedia by Colin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гэрлок, Шотландия

Гэрлок имеет удивительное значение: его название происходит от гэльского слова, означающего "короткое озеро", что связано с близким морским заливом.

Это место окружено величественными горами Торридон и Эпплкросс, а прогулки по центральным улицам деревни наполнены атмосферой покоя.

В Гэрлоке можно посетить музей, в котором рассказывается о регионе, его истории и традициях — он находится в старом ядерном бункере. Для любителей книг стоит заглянуть в книжный магазин Hillbillies, где уют и гостеприимство царят на каждом углу.

Отдыхая в Гэрлоке, не упустите возможность посетить местную винокурню Badachro. Здесь можно узнать все о процессе производства крафтового джина и продегустировать напитки, настоянные на местных травах.

Пляжи Гэрлока

Шотландские пляжи — это совершенно особая атмосфера. Пляж Гэрлок — идеальное место для семейного отдыха.

Его песок и природные красоты привлекают туристов, а каякеры могут отправиться на экскурсию к удалённому пляжу Керрислей, доступному только по воде.

Для тех, кто ищет уединение, пляж Ред-Пойнт с его розоватым песком — настоящий рай. А Меллон-Удригл-Бич с белоснежным песком и бирюзовыми водами — это место, где захватывает дух.

Походы в горы

Не менее захватывающе будет исследовать окрестности Гэрлока. Горный регион Торридон славится своими пиками, а походы здесь предлагают невероятные виды и незабываемые впечатления.

Здесь можно заблудиться среди горных пейзажей и насладиться наблюдением за звездами вдали от света городов.

Где остановиться?

В Гэрлоке есть разнообразие вариантов размещения: от уютных коттеджей до отелей с потрясающими видами.

Отель Gairloch, например, идеален для тех, кто хочет насладиться природой и морем. А для более уединённого отдыха можно выбрать коттедж Wester Seabrook с видом на озеро Лох-Гэрлок.

Как добраться?

Чтобы попасть в Гэрлок, проще всего прилететь в международный аэропорт Инвернесса или на остров Сторновей.

Но если вы хотите насладиться живописными дорогами Шотландии, можно доехать и из Эдинбурга, путь займет около 5-6 часов.

Уточнения

Шотла́ндия (на англ. и скотс Scotland "земля скоттов", на шотландском кельтском — Alba) — страна, занимающая всю северную часть Великобритании и граничащая по суше с Англией. Является автономной административно-политической частью Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Эдинбург — столица Шотландии и второй по размерам город страны после Глазго

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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