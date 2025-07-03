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Остров Жако: священное сердце земли, которое нужно покорить, но будьте осторожны!

Исследуем восточную часть Тимора: что скрывает остров Жако за своей неприступной красотой?
1:56
Туризм

Остров Жако — это не просто райский уголок, а почти неприступный святой уголок Восточного Тимора. Если вы думаете, что сможете попасть сюда, стоит приготовиться: путь не из лёгких, но награда — просто невероятная.

остров Жако, Восточный Тимор
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
остров Жако, Восточный Тимор

Жако — это священный остров, который местные народы, фаталуку, считают духовным "сердцем земли". Здесь нет зданий, нет торгующих людей, а самый главный запрет — ночёвка на острове.

Для народа фаталуку это священное место, и нарушение установленных норм может привести к духовным последствиям. Но в дневное время остров открыт для тех, кто готов провести здесь пару часов, наслаждаясь абсолютным покоем и первозданной природой.

Остров находится всего в 600 метрах от материка, но его изоляция делает путь к нему непростым.

От столицы страны, Дили, путешественникам предстоит долгий путь по неровным дорогам, а после того как они доберутся до Тутуалы, остаётся пройти ещё 5 миль, чтобы добраться до пляжа, где вас будет ждать местный рыбак.

Если вы всё-таки решитесь, остров предложит вам уникальный опыт. Это место, где время замедляется, и вы будете наслаждаться пляжем, где не видны следы людей, а прозрачные воды побережья унесут вас в мир коралловых рифов и ярких рыбок.

Конечно, не забывайте, что остров не только священный, но и часть национального парка Нино Конис Сантана — единственного парка страны, и, возможно, его скоро внесут в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Подготовка к путешествию требует времени и усилий, но это путь, который наверняка оправдает ваши ожидания.

Возьмите с собой всё необходимое: воду, еду, снаряжение для снорклинга — на острове нет удобств, а ваша единственная компания — это природа и тихие волны.

Уточнения

Демократи́ческая Респу́блика Восто́чный Тимо́р (порт. República Democrática de Timor-Leste, тетум Repúblika Demokrátika Timór-Leste), — государство в Юго-Восточной Азии. Занимает восточную часть острова Тимор. Столица и крупнейший город — Дили.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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