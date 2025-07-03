10 причин посетить Бобровый остров: откроете его секреты с Ильей Сураевым

Необычные маршруты Красноярска: секреты Бобрового острова от блога Ильи Сураева

1:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бобровый остров и "Бобровый лог" — два места в Красноярске, которые идеально подходят для прогулок на выходных. Но что если я скажу, что будни здесь тоже могут быть прекрасными?

Фото: Freepik by Designed by Freepik Лес

Красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев недавно поделился своим маршрутом для прогулок по этим замечательным локациям в своём Telegram-канале "В эти 15 минут модно…".

Предлагаем начать с Бобрового острова

Как сообщает prmira.ru лучше сначала отправляйтесь по мосту через Базаиху на остров, который не такой шумный, как остальные туристические зоны.

Здесь вас ждут детский городок, поля для спортивных игр, беседки и даже экотропа, которая идеально подойдёт для небольшой передышки. Илья рекомендует провести здесь около 10 минут, а затем двигаться в сторону подъёмников.

Дальше — к горным вершинам

Пройдя через турникет, обратите внимание на цену напитков (вода за 140₽ наверху может быть сюрпризом!). Сразу после подъёма у вас будет выбор: повернуть налево, к Такмаку, или направо — к Столбам.

Но не спешите — Илья рассказывает, что самое лучшее, это пройти в оба направления, чтобы не упустить ни одну красоту. В стороне Такмака вы сможете насладиться видами на Красноярск с шезлонгов и сделать невероятные фотографии.

После прогулки по горным тропам не забудьте остановиться у смотровой площадки и покормить местного бурундука — он точно поднимет вам настроение.

Маршрут, предложенный Ильей, это не просто место для прогулки, это целый опыт, который понравится не только туристам, но и местным жителям, ищущим новые уголки для отдыха.

Ранее Илья также делился маршрутами для прогулок по Ярыгинской набережной и по Взлетке, так что для любителей интересных маршрутов всегда есть что-то новенькое!

Уточнения

Красноя́рск — один из крупнейших городов России, крупнейший экономический, образовательный и культурный центр Восточной Сибири, шестой по численности населения город страны. Самый восточный город-миллионер в России.

