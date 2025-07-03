Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невидимый убийца: как PM2.5 угрожает вашему сердцу
Ошибки садоводов: как избежать пустоцветов у кабачков
Дочь Нефертити, супруга Тутанхамона и героиня исчезнувшего письма
Секреты здоровья кожи: три продукта от Alma Secret, которые преобразят вас
1000 исследований о животных: как это может изменить твоё восприятие природы?
Устранение седалищных болей: 5 шагов к здоровому позвоночнику
Полиция против организаторов: концерт Меладзе в Юрмале закончился скандалом
Феррари и Ламборгини: как фармацевт оказался под следствием?
Почему свекольный сок должен быть на вашем столе: шокирующая правда

10 причин посетить Бобровый остров: откроете его секреты с Ильей Сураевым

Необычные маршруты Красноярска: секреты Бобрового острова от блога Ильи Сураева
1:57
Туризм

Бобровый остров и "Бобровый лог" — два места в Красноярске, которые идеально подходят для прогулок на выходных. Но что если я скажу, что будни здесь тоже могут быть прекрасными?

Лес
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Лес

Красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев недавно поделился своим маршрутом для прогулок по этим замечательным локациям в своём Telegram-канале "В эти 15 минут модно…".

Предлагаем начать с Бобрового острова

Как сообщает prmira.ru лучше сначала отправляйтесь по мосту через Базаиху на остров, который не такой шумный, как остальные туристические зоны.

Здесь вас ждут детский городок, поля для спортивных игр, беседки и даже экотропа, которая идеально подойдёт для небольшой передышки. Илья рекомендует провести здесь около 10 минут, а затем двигаться в сторону подъёмников.

Дальше — к горным вершинам

Пройдя через турникет, обратите внимание на цену напитков (вода за 140₽ наверху может быть сюрпризом!). Сразу после подъёма у вас будет выбор: повернуть налево, к Такмаку, или направо — к Столбам.

Но не спешите — Илья рассказывает, что самое лучшее, это пройти в оба направления, чтобы не упустить ни одну красоту. В стороне Такмака вы сможете насладиться видами на Красноярск с шезлонгов и сделать невероятные фотографии.

После прогулки по горным тропам не забудьте остановиться у смотровой площадки и покормить местного бурундука — он точно поднимет вам настроение.

Маршрут, предложенный Ильей, это не просто место для прогулки, это целый опыт, который понравится не только туристам, но и местным жителям, ищущим новые уголки для отдыха.

Ранее Илья также делился маршрутами для прогулок по Ярыгинской набережной и по Взлетке, так что для любителей интересных маршрутов всегда есть что-то новенькое!

Уточнения

Красноя́рск — один из крупнейших городов России, крупнейший экономический, образовательный и культурный центр Восточной Сибири, шестой по численности населения город страны. Самый восточный город-миллионер в России.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Красота и стиль
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба Аудио 
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Авто
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями Аудио 
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Недвижимость
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых Аудио 
Популярное
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана

В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.

Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Итоги удара по ТЦК в Полтаве 2 жертвы и 47 раненых - что об этом думают украинцы? Любовь Степушова Секрет древнего гимна: как ИИ вернул голос тысячелетнему тексту Игорь Буккер Пророчества и реальность: что ждёт мавзолей Ленина после выхода 'Мумии'? Анна Яковлева
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Устраните запах туалета с помощью простой шипучей таблетки: вот как это сделать
Устраните запах туалета с помощью простой шипучей таблетки: вот как это сделать
Последние материалы
Почему свекольный сок должен быть на вашем столе: шокирующая правда
Феррари и Ламборгини: как фармацевт оказался под следствием?
Просроченным картам прикрыли лавочку: что ждёт пользователей
Лучшие идеи для хранения: как сделать прихожую функциональной и стильной
Почему Дима Билан отказывается от шапки, но носит три пары носков?
Абитуриенты в опасности: как защитить свои данные от мошенников
Столкновение ливня и жары: Хабаровск вспоминает о разрушительном дне
5 простых привычек, которые уменьшат гипнические подёргивания
Семья из Великобритании рассказала о высоких ценах в швейцарских супермаркетах
Как прищипка побегов поможет баклажанам налиться соком
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.