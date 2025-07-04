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Работа без перерывов: действительно ли это необходимо для турагентов?

Турагенты спорят: стоит ли быть доступным для клиентов круглосуточно?
Туризм

Стоит ли турагенту быть доступным для клиентов круглые сутки? Этот вопрос вызвал бурную дискуссию в профессиональном сообществе после случая, когда турист не смог связаться со своим агентом в выходной день, чтобы узнать номер брони перед вылетом.

Глобус
Фото: commons.wikimedia.org by Q3D, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Глобус

Опрос среди турагентов показал, что единого мнения нет. Большинство (около двух третей) готовы прийти на помощь клиенту в любое время. Значительная часть из них (30%) заявила о своей круглосуточной доступности. Ещё 14% отвечают на звонки в выходные, хотя и не в режиме 24/7. Четверть опрошенных действуют по ситуации, оставляя за собой право отключаться в нерабочее время.

Многие агенты подчёркивают важность доверительных отношений с клиентами и стремятся предоставить всю необходимую информацию заранее, чтобы минимизировать необходимость обращаться в нерабочее время. Они также отмечают, что туристы часто сами проявляют понимание и стараются не беспокоить агента в выходные дни.

Некоторые считают, что агентствам следует организовать круглосуточную поддержку с дежурными сотрудниками. Однако есть и те, кто убеждён, что выходные должны быть неприкосновенны, и клиенты должны это уважать. Один из участников опроса заявил, что доступен только в рабочее время.

В конечном итоге большинство агентов сходятся во мнении, что готовность быть на связи зависит от ценности клиента и ситуации. При этом подчёркивается, что туристы также должны нести ответственность за свою поездку и внимательно изучать предоставленную информацию. Об этом сообщает "Турдом".

Уточнения

Тураге́нт — организация или индивидуальный предприниматель, занимающиеся продажей сформированных туроператором туров.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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