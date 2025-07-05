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Повышение скорости в 4 раза: Пулково осваивает ИИ для розыска потерянного багажа

Искусственный интеллект облегчает поиск чемоданов в Пулково — все подробности
2:52
Туризм

Потерянный багаж — головная боль для пассажиров и персонала аэропортов по всему миру. Однако в Санкт-Петербурге на эту проблему взглянули по-новому: теперь искать забытые и потерянные чемоданы помогает искусственный интеллект.

Лента выдачи багажа
Фото: commons.wikimedia.org by Kprateek88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лента выдачи багажа

В аэропорту Пулково начали тестирование передового программно-аппаратного комплекса, разработанного российской компанией "Авиакод" из холдинга "Аэропорты регионов".

Как работает система?

В центре нового подхода — сканер, оснащённый модулем искусственного интеллекта. Устройство способно анализировать внешний вид багажа: распознаёт цвет чемодана, материал, наличие или отсутствие повреждений, а также остатки от старых багажных бирок. Система работает быстро — на всё уходит не более 45 секунд, после чего заявка на розыск багажа автоматически формируется и сохраняется в цифровой системе "BAGS поиск".

Автоматизация, которая меняет правила

Главное преимущество новой технологии — многократное ускорение процессов. По словам разработчиков, автоматизация обработки утерянного багажа позволяет сократить время в 3-4 раза по сравнению с ручным вводом информации. Это критически важно в пиковые часы и при массовом скоплении багажа.

С момента запуска протестировано уже более 1100 единиц багажа, а сама система адаптирована с учётом специфики работы Пулково — одного из крупнейших аэропортов России. Технология развивается в тесной связке с операционными службами терминала, учитывая их обратную связь.

Что делает человек, а что — ИИ?

Несмотря на высокий уровень автоматизации, человеческий труд всё ещё важен: сотрудники укладывают багаж в сканер и извлекают его после сканирования. Все дальнейшие действия — от анализа характеристик до создания заявки — выполняет ИИ.

Это уникальный подход: в других странах искусственный интеллект используется в авиационной сфере иначе — в основном для обнаружения запрещённых предметов, анализа пассажиропотока или мониторинга тележек и очередей. Поиском потерянного багажа с применением ИИ до сих пор не занимался никто.

Если пилотный проект в Пулково покажет стабильную эффективность, новая технология может быть внедрена и в других российских аэропортах. Это станет важным шагом на пути к цифровой трансформации сферы авиаперевозок и улучшению качества обслуживания пассажиров.

Таким образом, сканер с искусственным интеллектом в Пулково — это не просто технологическое новшество, а реальный инструмент, который уже помогает находить потерянные чемоданы быстрее, точнее и эффективнее.

Уточнения

Международный аэропорт Пу́лково (ИАТА: LED, ИКАО: ULLI) — международный аэропорт, имеющий статус федерального значения, располагающийся в 15 км от центра Санкт-Петербурга в Московском районе. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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