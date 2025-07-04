Дикие дюны и кристально чистые воды: что скрывает пляж Платамона?

Как добраться до Платамоны и что можно увидеть? Исследование живописного пляжа

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представьте себе бесконечный золотой ковёр, сотканный из песка, который ласково обнимает лазурные воды залива Азинара. Это Платамона, пляж-гигант, раскинувшийся на целых 15 километров вдоль северного побережья Сардинии. Здесь, между Порто-Торрес и Сассари, вас ждёт не просто пляж, а целая вселенная, где природа играет главную роль.

Фото: commons.wikimedia.org by Felisopus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пляж Платамона

Широкая полоса песка, то золотистая, то почти белая, плавно спускается к морю, приглашая окунуться в его кристально чистые воды. Мелководье делает Платамону идеальным местом для семей с детьми, а спокойствие моря дарит умиротворение и расслабление. Но Платамона — это не только песок и море.

За пляжем раскинулись дикие дюны, усыпанные ароматными кустами можжевельника и окружённые прохладой соснового леса. Этот зелёный оазис, созданный руками человека в прошлом веке, служит надёжной защитой от ветра и солнца, предлагая укрытие и прохладу. Прогуливаясь по тропинкам, вы почувствуете себя вдали от цивилизации, в гармонии с природой.

На западной оконечности пляжа возвышается древняя башня Аббакурурен, свидетельница истории и страж побережья. Она напоминает о временах, когда Сардиния нуждалась в защите от морских пиратов, и служит ориентиром для тех, кто ищет не только красоту природы, но и прикосновение к прошлому.

Платамона — это не просто место для отдыха, это заповедная зона, где бережно охраняют дюны, растительность и уникальную экосистему пруда, расположенного неподалёку. Здесь, в гармонии сосуществуют пресная и морская вода, создавая неповторимый ландшафт, полный жизни и красок.

Добраться до Платамоны легко: всего 10 километров от Сассари по удобным дорогам. А чтобы в полной мере насладиться красотой этого места, лучше всего исследовать его пешком, на велосипеде или на электромобиле, в неспешном темпе, позволяющем ощутить всю прелесть окружающей природы. Платамона ждёт вас, чтобы подарить незабываемые впечатления и вдохновить на новые открытия.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

