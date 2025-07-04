Заблудитесь в лабиринте Черианы: 7 хитростей для идеальной прогулки по древней деревне Лигурии

Почему Чериана — идеальное место для любителей истории и музыки

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Всего в нескольких километрах от шумного побережья Лигурии скрывается мир, словно высеченный из камня. Здесь, вдали от морского бриза, вас ждёт лабиринт арок, крытых переходов и лестниц, словно вырастающих прямо из скалы. Дома тесно прижимаются друг к другу, а узкие улочки переплетаются в запутанный узор, наполненный ароматом истории и свежеиспеченного хлеба.

Фото: commons.wikimedia.org by Niek Jongeneel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чериана

Это место не для беглого осмотра, а для неспешного исследования, где можно позволить себе заблудиться под мелодичный звон колокольчиков или в умиротворяющей тишине. Эта деревня, веками хранящая свою красоту, сегодня заслуженно получает признание как настоящая жемчужина Лигурии.

Речь идёт о Чериане, расположенной на крутом склоне долины Армеа, в нескольких километрах от Сан-Ремо. Эта деревушка с населением около тысячи человек уходит корнями в римскую эпоху, когда, по преданию, род Коэлия основал здесь первое поселение. Со временем деревня превратилась в военный гарнизон со сторожевой башней и храмом Аполлона благодаря своему стратегическому положению между морем и горами. Но именно в Средние века Чериана обрела свой неповторимый облик — лабиринт из аллей, арок, крытых переходов и каменных домов, построенных прямо на скале.

Эта "спиралевидная" структура, созданная для защиты от сарацинских набегов, сохранилась на протяжении веков. Переходя под власть графов Вентимильи, епископа Генуи, а затем и Генуэзской республики, Чериана пережила народные восстания, французское и савойское правление, прежде чем войти в состав Королевства Италия в 1861 году.

Но что делает эту деревню по-настоящему особенной, так это её живая душа. Здесь бережно хранится музыкальная традиция, передаваемая из поколения в поколение многовековыми братствами, которые до сих пор оживляют процессии, фестивали и древние обряды. Неслучайно Чериану называют поющей деревней. Достаточно просто заблудиться в её переулках, чтобы понять, почему.

Прогулка по Чериане — это словно погружение в небольшой каменный театр, где каждый уголок рассказывает свою историю, а каждый звук эхом доносится из далёкого прошлого. Сердце деревни — это переплетение узких улочек, арок, крытых переходов и домов, построенных прямо на скале, в спиральной структуре, созданной столетия назад для защиты от вражеских нападений. На каждом шагу открываются захватывающие виды и небольшие площади, где время, кажется, остановилось. Хорошо сохранившиеся церкви и оратории свидетельствуют о глубоко укоренившейся духовности, передаваемой из поколения в поколение. Среди религиозных сооружений выделяются приходская церковь Святых Петра и Павла и ораторий Сант-Андреа с его гражданской башней.

Настоящая душа этой деревни — это ее музыка. Чериана славится своими музыкальными братствами, которые на протяжении веков сопровождают процессии захватывающими полифоническими песнями, воплощая в жизнь хоровую традицию, ставшую частью идентичности этого места.

Кроме того, посещая деревню, нельзя упустить возможность попробовать местные кулинарные изыски, такие как знаменитая колбаса Ceriana, свежеобжаренные фришио и другие традиционные лигурийские блюда, которые подают в семейных тратториях.

Наконец, окрестности деревни предлагают тропы, проходящие через леса и оливковые рощи, идеально подходящие для любителей прогулок на природе и открытия небольших скитов, скрытых фонтанов или панорамных видов на долину Армеа. Посещение Черианы — это опыт, который задействует все чувства. Если подойти к нему неспешно и с любопытством, вы не пожалеете.

Уточнения

Чериана (итал. Ceriana) — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Империя.

