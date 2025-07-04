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Умбрия на пике популярности: какие города привлекают иностранных туристов в 2025 году?

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2:03
Туризм

Умбрия готовится к выдающемуся туристическому сезону. Предварительные данные за первые пять месяцев 2025 года свидетельствуют о значительном росте числа прибытий и ночёвок, особенно среди иностранных гостей. Отчёты показывают, что регион пользуется растущей популярностью, но какие именно города привлекают наибольшее внимание путешественников?

Умбрия
Фото: commons.wikimedia.org by Charlotte Shaw 76, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Умбрия

Согласно весенним данным, лидерами по посещаемости являются Ассизи, Перуджа, Орвието, Сполето и Тоди. Ассизи, в частности, демонстрирует впечатляющие результаты, чему способствуют мероприятия, приуроченные к юбилейному году. Региональные власти подчёркивают важность развития и других территорий, таких как Валнерина, Апеннинский хребет и живописные сельские поселения, с акцентом на устойчивый и вдумчивый туризм.

Озеро Тразимено также переживает туристический бум, привлекая как итальянских, так и иностранных посетителей. Итальянцы предпочитают Пассиньяно, Кастильоне, Маджоне и Туоро, в то время как иностранцы выбирают Пассиньяно, Туоро и Паникале. Тразимено позиционируется как полноценное туристическое направление, предлагающее разнообразные возможности для отдыха, спорта на открытом воздухе, культурного обогащения, гастрономических впечатлений и качественного гостеприимства.

Что касается происхождения туристов, то среди итальянцев лидируют Рим и Неаполь, за ними следуют Милан, Бергамо и Бари. Среди иностранных гостей пальму первенства удерживают американцы и немцы. Приятным сюрпризом стало третье место Польши, чему способствовало открытие прямого авиарейса между Перуджей и Краковом. Путь Франциска и Юбилей 2025 года рассматриваются как ключевые факторы для продвижения культурного и духовного туризма.

Уточнения

У́мбрия (итал. Umbria) — регион Италии, большую часть которого занимает провинция Перуджа.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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