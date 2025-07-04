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Полететь в Ливерпуль и Пескару: Ryanair запускает новые маршруты и повышает частоту рейсов

Ryanair инвестирует 300 миллионов долларов в Турин: новые маршруты и увеличенный пассажиропоток
1:25
Туризм

Лоукостер Ryanair продолжает расширять своё присутствие в Турине, анонсировав размещение третьего самолета на базе аэропорта к зимнему сезону 2025/2026. Это значительное увеличение инвестиций в регион, оцениваемое в 300 миллионов долларов. Новое расписание обещает стать самым масштабным в истории компании для Турина с прогнозируемым пассажиропотоком в 3 миллиона человек в год и расширенной сетью из 32 маршрутов.

Турин
Фото: commons.wikimedia.org by Incola, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Турин

В зимнем сезоне появятся два новых направления: Ливерпуль, предлагающий путешественникам возможность познакомиться с богатой музыкальной культурой и знаменитой архитектурой этого британского города, а также продлённый маршрут в Пескару, важный для поддержания деловых связей между регионами.

Кроме того, Ryanair увеличит частоту полётов по 16 популярным направлениям, включая Лондон, Мадрид, Дублин, Марракеш и Трапани. Это позволит жителям Пьемонта получить ещё больше возможностей для путешествий по доступным ценам, укрепив роль туринского аэропорта как ключевого транспортного узла для деловых и туристических поездок в Северной Италии. Ожидается, что расширение деятельности Ryanair в Турине поддержит более 2300 рабочих мест.

Уточнения

Тури́н (итал. Torino [toˈriːno], пьем. Turin [tyˈɾiŋ]) — город в Италии, важный деловой и культурный центр северной Италии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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